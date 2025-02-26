На фронті з початку доби відбулося 58 боїв, з них 22 – на Покровському напрямку
Від початку доби 26 лютого на російсько-українському фронті відбулось 58 боїв. Окупанти найактивніші на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.
Під ворожими авіаударами сьогодні опинилися райони населених пунктів Тур'я, Старикове, Велика Писарівка, Студенок, Чернацьке, Глухів, Миколаївка, Семенівка та Машеве.
Ситуація на основних напрямках
На Харківському напрямку відбулося дві штурмові дії в бік Вовчанська та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.
На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового. Наразі триває один бій.
На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.
На Торецькому напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських військ в районах Торецька та Кримського. Три бої тривають дотепер.
На Покровському напрямку ворог 22 рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. П'ять боїв тривають.
На Новопавлівському напрямку оборонці відбили вісім російських атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке. Ще одна атака досі триває.
На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного. Окупанти також завдавали авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку триває два бої – противник намагається просунутись в районі П'ятихаток.
На Сіверському та Гуляйпільському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.
На Курському напрямку відбулось 10 боїв, п'ять – ще тривають. Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев'ять КАБів та здійснив 193 артилерійських обстріли.
- У вівторок, 25 лютого, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські військові відбили 25 атак РФ на Покровському напрямку, а також 16 на Курщині.
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