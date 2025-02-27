РФ за добу війни в Україні втратила 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1150 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10 209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 196 (+13) од,
- артилерійських систем – 23 755 (+69) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,
- спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.
Дані уточнюються.
- Спецпризначенці ССО на Донецькому напрямку знищили взвод російських окупантів, а також взяли у полон одного з них, поділився цінною інформацією про армію РФ.
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