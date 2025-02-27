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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ за добу війни в Україні втратила 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків

РФ за добу війни в Україні втратила 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
07:19
Війна з Росією БМП. вбиті росіяни

Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1150 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 10 209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 196 (+13) од,
  • артилерійських систем – 23 755 (+69) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.

Дані уточнюються.

  • Спецпризначенці ССО на Донецькому напрямку знищили взвод російських окупантів, а також взяли у полон одного з них, поділився цінною інформацією про армію РФ.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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