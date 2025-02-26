Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Освіта: система не працюватиме, поки діти не знатимуть, навіщо це їм
OPINION

Освіта: система не працюватиме, поки діти не знатимуть, навіщо це їм

Володимир Гевко
26 лютого, 2025 середа
20:00
Погляд

В Україні періодично хтось дивиться на якусь галузь згори, бачить її не дуже здоровий стан і вирішує — треба шота мінять. Бажано структурно і стрімко, щоб було видно ефект і ну загалом інтересно націлюватись одразу на високий результат*

Зміст

І в мережі одразу виникає бурхлива контрекспертиза, що треба не так, а отак. І далі йде перелік, як треба. І це завжди йде за одним і тим же сценарієм — спочатку пропозиції згори, потім обговорення низове. Контрексперти майже ніколи самі не намацують у собі раптове бажання щось змінювати, якщо про це не скажуть угорі. Це нагадує те, як ввечері кинути в очерет камінь і сполохати жаб, і ті починають голосно квакати.

Найулюбленіша тема теоретичних покращень — освіта. Багато хто знає, як щось там поміняти у школах, щоб українська освіта одразу стала стрімко краща. Бо оте шо є - то вже геть нікудишнє.

Але стрімкі покращення практично неможливі, і не тільки в освіті, а й будь-де. Жодна галузь не є герметичною і відірваною від суспільства так, щоб можна було щось там поправити, й суспільство одразу ж не врівноважило це покращення рівнем свого розвитку. Будь-який загальний розвиток будь-якого суспільства — це повільний рух повзунками регуляторів вгору, мікропокращення, маленькі кроки. Тут трошки краще, там трошки гірше, крок уперед, два назад.

Читайте також: Постріл у майбутнє

Та ж освіта — це не лише те, що відбувається у школі. Це суспільний процес з величезною кількістю акторів, які беруть участь у цих процесах. 

Мотивація батьків і дітей, престиж освіченості у суспільстві загалом, запит на освіченість, конкуренція між дипломами, конкуренція між вишами, конкуренція за вакансії у держсекторі — все це має значення. 

Жодні покращення не почнуть діяти, якщо діти не отримають відповідь на екзистенційне питання "Нафіга мені це?". А в поточному українському соціумі, його економіці, бізнесі, культурі та суспільному житті наразі переконливої відповіді на це питання не існує. Бо погано освічені батьки тупо не можуть наразі сформувати середовище існування, в якому ця відповідь виникне і буде переконливою і здоровою. 

- Мамо, нашо мені вчитись і робити уроки?

- Нуу, цейво....

Напівдика ринкова економіка і корупція поламали усі нормальні соціальні ліфти. На Заході існує пряма кореляція між навчанням і життєвим успіхом. Величезні гроші треба збирати на коледж, влазити у борги й потім віддавати десять років. Університет — вища ліга. Туди не всіх візьмуть навіть за гроші, бо тупий випускник впливає безпосередньо на престиж диплома, а це зменшує бажання розумних туди іти. Нікому таке не потрібно. І дипломи тоді справді мають ціну і є квитком потрапляння на високі посади чи політичні партії, приміром.

Читайте також: Освіта за кордоном: як Україна втрачає своїх дітей

У нас ця система не працює. Виші беруть усіх, хто готовий заплатити, особливо зараз, під час конкуренції з ВНЗ Польщі. 45% студентів вишів Польщі у 2024-му році — українці. Уявіть масштаб. Мама поїхала на заробітки, за пів року заробила на вищу освіту дитині в Україні. Вартість освіти копійчана за мірками Заходу, але і якість її співмірна. В Україні є декілька ВНЗ, диплом яких можна хоч якось похвалитись. Про всі інші можна просто засвідчити шо є. Часто і не спитають навіть, яка різниця, зрештою.

У політику візьмуть навіть з технікуму чи ПТУ, аби слухняний був. Якщо кар'єра піде — дипломи докупимо. Проффесором зробимо, якщо вже прям успішно піде.

То справді, навіщо робити домашні завдання з біології чи фізики, якщо робоче місце чи місце у партії можна просто купити? І стати держслужбовцем чи депутатом міськради без особливих проблем і одразу опинитись нагорі соціальної драбини й максимально близько до розподілу грошових потоків? І потім мама, яка примушувла робити уроки, казатиме — бачиш, як Міша у житті пробився? А ти шо?

Можна, звісно, пробувати щось пояснювати про софт-скіли, адаптивність і якість життя, але пізно — всі вже пішли дивитись блогерів у тіктоці.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Польща
освіта
життя
Читайте також:
зима, мороз
Автор Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає
Україна США
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів, - FT
Марко Рубіо
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
Київ
-1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
26 лютого
21:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 26 лютого
21:10
Пресреліз
Фільм Заборонена нація: вигнанці на власній землі - афіша
Що Україна не знає про киримли? Новий фільм про боротьбу кримських татар за свою батьківщину
21:08
Володимир Зеленський
"Готуємось до перемовин", - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 28 лютого
20:58
Мішель Трахтенберг
Померла актриса Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" й "Баффі - переможниця вампірів"
20:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Жодним чином не пов'язано з безпекою: Княжицький про угоду з США про корисні копалини
20:34
Андрій Гнатов
Зеленський звільнив з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Гнатова
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Котлиного, російські КАБи втрачають ефективність, можливі формати гарантій безпеки для України. Колонка Сергія Згурця
20:20
Дональд Трамп
Білий дім сформує пул медіа, яким дозволять висвітлювати діяльність Трампа
20:17
Україна НАТО
Українські науковці вперше візьмуть участь у хакатоні НАТО
19:58
Оновлено
Шмигаль
Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестфонду відбудови України
19:41
Дональд Трамп
"Змогли укласти угоду, за якою ми отримаємо свої гроші назад": Трамп заявив, що очікує на приїзд Зеленського
19:40
Рубіо
Питання України не буде на порядку денному зустрічі РФ і США у Стамбулі, - Рубіо
19:31
Ексклюзив
Стів Віткофф
Невипадково у перемовинах між РФ та США з'явився пан Віткофф, - дипломат Чалий
19:19
Google, OpenAI та Microsoft оголосили про безкоштовне оновлення ШІ-інструментів
19:05
путін
Путін довів, що можна вести велику війну без застосування ядерної зброї, - Портников
19:04
сигарети, табак
Як закон про підвищення акцизів на сигарети підвищить обороноздатність України та чому президент зволікає з його підписанням
19:00
Валерій Повстенко
Помер колишній тренер "Ворскли" і "Зірки" Повстенко
18:59
Фрідріх Мерц
Мерц після перемоги на виборах у Німеччині проведе переговори з Макроном, – Politico
18:31
Викладача вишу Карпенка-Карого Галицького звинуватили в домаганнях. Він їх заперечує
18:15
Європейські лідери провели відеоконференцію після візиту Макрона до США
18:08
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: загинули 5 людей, є поранені
18:06
OPINION
Трамп робить все те, що робив Зеленський із Порошенком
18:00
Богдан Кротевич (Тавр)
Богдан Тавр Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу в "Азові"
18:00
Огляд
Haenel HLR 338
Ефективність, далекобійність і німецька якість: що таке снайперська гвинтівка Haenel HLR 338, якою користуються Сили оборони України
17:40
росія ООН
Під час виступу РФ у Раді ООН десятки делегатів покинули засідання на підтримку України
17:39
Ексклюзив
протикорабельні ракети
Певні зміни можуть бути: Defense Express про військову допомогу від США
17:23
Володимир Зеленський
Україна за будь-яких обставин збереже максимальний склад армії, - Зеленський
17:22
Судовий вирок
Агента РФ, який шпигував за ЗСУ на Черкащині, засудили на 15 років
17:20
Віталій Портников
Якщо ми вийдемо знову на ситуацію миротворення, нова світова війна є неминучою, - Портников
17:15
Зірка "Конклаву" Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера
17:02
Прапор США
США не підтримали заяву Світової організації торгівлі з засудженням агресії РФ проти України, - Reuters
17:00
На Запоріжжі відкрили п’яту підземну школу
16:56
Херсонська область
На Херсонщині через атаку російського БПЛА загинув чоловік
16:42
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна починає збивати "шахеди" FPV-дронами, - Сухаревський
16:35
Оновлено
обстріл, ППО
Сили оборони атакували стратегічні об’єкти РФ у Краснодарському краї та Криму
16:25
На фронті з початку доби відбулося 58 боїв, з них 22 – на Покровському напрямку
16:25
У Росії затримали журналістку і кінокритикиню Єкатерину Барабаш
16:18
Ексклюзив
Кремль москва
"Без дозволу Росії ці гроші нам не передадуть": Фурса про заморожені російські активи
16:15
Мапа доступності
У застосунку "Київ Цифровий" запустили мапу доступності об'єктів міста
16:13
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ми не є боржниками": Зеленський запевнив, що рамкова угода зі США не створює боргів для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV