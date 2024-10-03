У країнах Євросоюзу зараз проживає майже мільйон українських дітей. Але лише 400 тисяч з них охоплені нашою онлайн-школою. Це означає, що понад півмільйона дітей фактично відірвані від української освіти. Ця ситуація - пряма загроза нашому майбутньому.

Проблема полягає не лише в кількості. Якість онлайн-освіти, яку отримують ці діти, також викликає серйозні питання. Програми, які зараз використовуються, були створені ще під час пандемії ковіду, а деяким з них взагалі по 20 років. Вони абсолютно не враховують специфіку навчання дітей-біженців.

Наше Міністерство освіти за три роки війни так і не запропонувало комплексного плану збереження зв'язку школярів з батьківщиною. Замість того, щоб створити спеціалізовану онлайн-платформу для дітей за кордоном, вони продовжують використовувати застарілі методи. Мало того, в проєкті бюджету на 2025 рік ми бачимо скорочення фінансування освіти. Це не просто недалекоглядно - це небезпечно для майбутнього країни.

Досвід батьків показує ще одну проблему - перекладання відповідальності за освіту на батьків. Але, щоб вижити в чужій країні, батьки часто працюють на кількох роботах і не можуть замінити професійних педагогів. Нам потрібна системна державна підтримка, а не поодинокі ініціативи.

Звичайно, є і позитивні приклади, як-от ініціатива "Незламна Україна" з відкриття вечірніх шкіл у Польщі. Але чому цим займаються громадські організації, а не держава? Чому наша влада не створить мережу таких шкіл у місцях компактного проживання українців в ЄС? Організація якісного онлайн-навчання залежить від ентузіазму окремих вчителів, а не від системної політики Міністерства освіти.

Ми стоїмо перед реальною загрозою втрати цілого покоління українців. Діти, які не отримують якісної української освіти, втрачають зв'язок з батьківщиною. Вони інтегруються в суспільства інших країн, і ймовірність їхнього повернення в Україну стрімко знижується. Це не просто освітня проблема - це демографічна катастрофа, що насувається.

Люди не бачать перспектив вороття, бо влада не створює для цього умов. Обіцянки створити Міністерство повернення залишаються лише обіцянками - в проєкті бюджету на це немає фінансування.

Що ми можемо зробити? Необхідно терміново ухвалити проєкт Закону про основи демографічної політики, який я з колегами зареєстрував влітку. Цей закон передбачає комплексний підхід до розв'язання демографічних проблем, включаючи питання освіти та повернення українців з-за кордону.

Ми не можемо дозволити собі втратити ціле покоління українців. Час діяти зараз. Разом ми можемо змусити владу звернути увагу на майбутнє наших дітей.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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