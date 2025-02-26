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Що Україна не знає про киримли? Новий фільм про боротьбу кримських татар за свою батьківщину

26 лютого, 2025 середа
21:10
Крим Фільм Заборонена нація: вигнанці на власній землі - афіша

Трагічний 2014 рік розділив життя кримськотатарської нації, як колись 1944 рік: її існування знову під загрозою. Документальний фільм "Заборонена нація: вигнанці на власній землі" прослідковує історію кримськотатарського народу, аналізує сьогоднішні реалії та шукає відповіді щодо майбутнього Криму та механізмів його повернення

Зміст

Фільм виробництва Бавовна Продакшн вийшов онлайн 26 лютого і доступний на Youtube-каналі Миколи Княжицького.

Саме 26 лютого 2014 року багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів біля парламенту Криму зірвав план Путіна проголосити анексію через "легітимне" рішення влади автономії. Йому довелося переходити до плану "B" — збройного захоплення півострова

Що насправді відбувалось тоді, що цьому передувало, чому анексія не супроводжувалась збройним спротивом та чи все можливе зробила Україна? Може все ж Джемілєву треба було погодитися на улесливі пропозиції Путіна у 2014 році? І що станеться, якщо Кримом “пожертвувати” в мирних угодах? Відповіді на ці питання шукає автор фільму Олег Манчура.

Про минуле, теперішнє і майбутнє Криму та його корінного народу - кримських татар - розмірковують Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу; Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу; Ахтем Чийгоз, народний депутат України; Ахтем Сеітаблаєв, актор, режисер; Микола Княжицький, народний депутат України; Віталій Портников, публіцист; Леніє Умерова, кримська татарка, звільнена з російської в’язниці.

Кримськотатарські дисиденти боролись за права свого народу в одних лавах з українськими борцями за незалежність. Сьогодні обидва народи опираються російській агресії: перемога України неможлива без повернення Криму.

"Будь-які пропозиції щодо того,  що, мовляв, можна було б поступитися Кримом - це як надання індульгенції на вбивство кримськотатарського народу", - наголошує Рефат Чубаров.

Сьогодні мМаховик репресій на окупованому півостровів розкручується: людей кидають до тюрми на справді сталінські терміни. Станом на осінь 2024 року в російських тюрмах утримували 280 політв’язнів з Криму, 212 із них — киримли. Молодь перебуває в тотально російському інформаційному полі, старші - в полоні страху за дітей та їхнє майбутнє. 

Як зарадити ситуації, які кроки вже зараз може зробити Україна, щоб підтримати кримських татар та пришвидшити деокупацію, - про це у фільмі "Заборонена нація: вигнанці на власній землі"

Теги:
Кіно
кримські татари
українське кіно
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