У Румунії схвалили законопроєкт, що дозволяє збивати ворожі дрони

Про це пишуть ЄП та Радіо Свобода.

Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору був схвалений 78 голосами "за", 11 було "проти" і 2 утрималися. Він передбачає, що дрони, які незаконно перетинають кордон Румунії і здійснюють польоти в повітряному просторі без дозволу, "можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль".

Документ піде на підпис президенту, обовʼязки якого виконує Іліє Боложан.

"Зміцнюємо оборону Румунії! (...) Перший закон регулює збиття несанкціонованих дронів, які порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час", – написав тимчасово виконувач обов’язки голови Сенату Мірча Абрудян.