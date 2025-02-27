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У Румунії схвалили законопроєкт, що дозволяє збивати ворожі дрони

Євген Козярін
27 лютого, 2025 четвер
00:14
Світ Румунія, прапор Румунії

Верхня палата парламенту Румунії (Сенат) ухвалила закон, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують її повітряний простір

Зміст

Про це пишуть ЄП та Радіо Свобода.

Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору був схвалений 78 голосами "за", 11 було "проти" і 2 утрималися. Він передбачає, що дрони, які незаконно перетинають кордон Румунії і здійснюють польоти в повітряному просторі без дозволу, "можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль".

Документ піде на підпис президенту, обовʼязки якого виконує Іліє Боложан.

"Зміцнюємо оборону Румунії! (...) Перший закон регулює збиття несанкціонованих дронів, які порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час", – написав тимчасово виконувач обов’язки голови Сенату Мірча Абрудян.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Румунія
безпілотник
Військові новини
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