У Румунії вчергове виявили уламки російських дронів після атаки на Україну
На території Румунії виявили фрагменти російських дронів після атаки на портову інфраструктуру в Одеській області вночі 13 лютого
Про це повідомило міноборони країни.
Група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ виявила уламки БПЛА в двох місцях.
Перший розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а фрагменти були знайдені приблизно за 5 км на захід від міста Рені на Одещині. Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 км на південь від Рені.
Розслідування встановило, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. Це сталось за межами населених пунктів, жодна інфраструктура не постраждала.
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