У Румунії вчергове виявили уламки російських дронів після атаки на Україну

Про це повідомило міноборони країни.

Група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ виявила уламки БПЛА в двох місцях.

Перший розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а фрагменти були знайдені приблизно за 5 км на захід від міста Рені на Одещині. Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 км на південь від Рені.

Розслідування встановило, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. Це сталось за межами населених пунктів, жодна інфраструктура не постраждала.