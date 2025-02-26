У Херсоні росіяни атакували дроном автівку швидкої, яка їхала на виклик
У середу, 26 лютого, російські окупанти атакували безпілотником автівку бригади екстреної меддопомоги, яка їхала на виклик у Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок удару автомобіль загорівся, медики залишилися неушкодженими.
"Попри постійні обстріли, лікарі продовжують рятувати життя. Це черговий випадок цілеспрямованих атак на екстрені служби, які працюють у прифронтовому регіоні", - наголосили в ОВА.
- 2 лютого, російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автівку швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Херсоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.11
- Актуальне
- Важливе