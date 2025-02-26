Президент МОК Бах йде у відставку

Про це написали на сайті комітету.

23 червня 2025 року будуть передані повноваження новому президенту МОК, якого оберуть 20 березня цього року в Коста-Наваріно, Греція.

Баха обрали у 2013 році і він став девʼятим президентом МОК, а у 2021 році був переобраний на другий чотирирічний термін.

До цього чоловік був професійним фехтувальником у складі збірної Німеччини, де виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі. Також був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації у 2006 році.

В МОК німець почав карʼєру ще у 1991 році, він був обраний членом комітету, а вже у 1996 році став членом виконавчої ради. Віцепрезидентом комітету Томас був понад 10 років, також очолював кілька комісій.