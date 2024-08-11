Президент МОК Бах заявив, що не буде переобиратися на пост після завершення другої каденції

Про це він оголосив під час сесії МОК напередодні закриття Олімпійських ігор у Парижі, пише Reuters.

"Після глибоких роздумів і широких дискусій я дійшов висновку, що мій мандат не повинен бути продовжений за межі, передбачені Олімпійською хартією… Після 12 років роботи на посаді президента МОК нашій організації найкраще підійде зміна керівництва. Нові часи вимагають нових лідерів", - сказав Бах.

Як зазначено в Олімпійській хартії, президент МОК може перебувати на посаді терміном до 12 років. Відповідно до цього положення Бах заявив, що, попри пропозицію продовжити очолювати МОК, не збирається вносити зміни та йти на третій термін правління.

Водночас він додав, що новий президент МОК буде обраний у березні 2025 року на сесії в Олімпії та розпочне виконання обов’язків у червні того ж року.



Бах став членом МОК у 1991 році, а очолив його у 2013-му. Термін другої каденції німця спливає у 2025 році.