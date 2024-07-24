Стало відомо, де відбудуться зимові Олімпійські ігри 2030 і 2034 року
Французькі Альпи обрали місцем проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, а американське Солт-Лейк-Сіті прийматиме зимові Ігри – 2034
Відповідне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.
"Французькі Альпи приймуть XXVI зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2030 року. Таке рішення члени МОК ухвалили сьогодні під час 142-ї сесії МОК у Парижі", – йдеться в повідомленні.
Фото: x.com/iocmedia
Ключові фінансові гарантії щодо проведення Ігор уряд Франції має надати не пізніше ніж 1 жовтня 2024 року, до 1 березня 2025-го їх має ратифікувати парламент країни.
Делегацію Французьких Альп - 2030 очолив президент Франції Емманюель Макрон. Він висловив повну прихильність Франції до цих Ігор.
"Франція розширює межі досконалості щоразу, коли організовує спортивну подію. Ми віримо в майбутнє наших гір і маємо підтримувати їхню модель майбутнього: інноваційну, амбітну, екологічну та доступну для всіх. Сьогодні я підтверджую вам повну відданість Франції організації цих Ігор. Париж 2024 року буде успішним, і те саме стосується зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2030 році", – сказав Макрон.
Зимова Олімпіада відбудеться з 8 до 24 лютого 2030 року. Це четверті такі Ігри, які прийматиме Франція. У 1924 році Олімпіада пройшла у Шамоні, у 1968-му – в Греноблі, а у 1992-му – в Альбервілі.
Також сьогодні ухвалили рішення про місце проведення зимових Ігор 2034 року – їх прийматиме американське Солт-Лейк-Сіті. За це проголосували 83 члени МОК, 6 голосів було проти, 6 утрималися.
Фото: x.com/iocmedia
Зимові Олімпійські ігри в штаті Юта відбуватимуться з 10 до 26 лютого 2034 року.
Найбільше місто Юти вже було столицею зимових Ігор 2002 року.
- Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету ще в червні рекомендувала провести зимову Олімпіаду - 2030 у Франції, а 2034-го у США. Остаточне рішення ухвалили після перемовин з владою країни стосовно можливості підготовки регіону до проведення змагань.
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