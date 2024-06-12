Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету рекомендує провести зимову Олімпіаду-2030 у Франції, а 2034 у США
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.
"Виконком МОК запропонував сесії обрати Французькі Альпи господарем зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, а Солт-Лейк-Сіті-Юта (прим. - США) – 2034 року", - йдеться у повідомленні.
Для остаточного затвердження МОК повинен отримати гарантії від Франції "через невизначену політичну ситуацію в країні".
- І Франція, і США вже не вперше прийматимуть зимові Ігри. У 1992 році змагання пройшли в Альбервілі, а у 2002-му у Солт-Лейк-Сіті.
- Найближча зимова Олімпіада пройде у 2026 році в Італії.
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