Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

"Виконком МОК запропонував сесії обрати Французькі Альпи господарем зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, а Солт-Лейк-Сіті-Юта (прим. - США) – 2034 року", - йдеться у повідомленні.

Для остаточного затвердження МОК повинен отримати гарантії від Франції "через невизначену політичну ситуацію в країні".