Росіяни пропонували США видобувати рідкісноземельні копалини на Донбасі та на Запоріжжі, - NBC

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За словами американських чиновників та ще одного джерела, високопоставлені помічники російського диктатора Володимира Путіна обговорили ідею стосовно рідкісноземів із представниками адміністрації Дональда Трампа минулого тижня під час зустрічі у Саудівській Аравії.

Як зауважили два американські чиновники, варіанти, які Росія спеціально підготувала для обговорення з офіційними особами США, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин у тимчасово окупованій частині Донецької та Запорізької областей.

Джерела NBC зазначили, що адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язання укласти угоду між США та Росією, але і не виключила такої можливості.

Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, Дональд Трамп заявив, що угода з Росією щодо корисних копалин "може відбутися", втім не повідомив, чи говорив він із Путіним про таку можливість.

Як зазначають автори, така угода фактично закріпила б за РФ контроль над тимчасово окупованими територіями України в межах укладання мирної угоди.