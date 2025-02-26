Богдан Тавр Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу в "Азові"

Про це йдеться у повідомленні 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

"Командування та особовий склад 12-ї бригади "Азов" дякує другу Тавру за понад 10 років відданої служби. Він став частиною "Азову" у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Строгий і вимогливий, він завжди прагнув найвищого рівня дисципліни та підготовки", - зазначили у бригаді.

Там нагадали, що Тавр брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС та докладав зусиль для розвитку підрозділу. У 2021 році він очолив штаб "Азову", а після початку повномасштабного вторгнення брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

Після повернення з полону у вересні 2022 року Кротевич розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ї бригади "Азов". Також він координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обов'язків начальника штабу бригади, Богдан Кротевич докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках, додали у бригаді.

"Друг Тавр не лише приймав участь у ключових битвах війни, а й зробив внесок у реформування українського війська, надихаючи цивільних людей долучатися до Сил оборони", - йдеться у повідомленні.