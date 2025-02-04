Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади
Командувач оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов покидає посаду. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що він займатиметься координацією безпекової допомоги Україні
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", - заявив Шаповалов.
Він також подякував "кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави".
19 січня Володимир Зеленський у своєму зверненні заявляв, що бригадний генерал Шаповалов працюватиме з партнерами України у Вісбадені, Німеччина.
За словами президента, головним завданням Шаповалова стане координація безпекової допомоги Україні.
Довідка. Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012-му, так само з відзнакою, — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
- У квітні 2024 року Геннадія Шаповалова призначили на посаду командувача ОК "Південь".
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