Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", - заявив Шаповалов.

Він також подякував "кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави".

19 січня Володимир Зеленський у своєму зверненні заявляв, що бригадний генерал Шаповалов працюватиме з партнерами України у Вісбадені, Німеччина.

За словами президента, головним завданням Шаповалова стане координація безпекової допомоги Україні.

Довідка. Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012-му, так само з відзнакою, — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.