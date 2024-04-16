Новим командувачем ОК "Південь" призначили генерала Шаповалова

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Павлюк подякував попереднику Шаповалова, генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012-му, так само з відзнакою, — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Що відомо про звільнення командувача ОК "Південь"

9 квітня з'явилася інформація, що командувачів ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова звільнили з посад. Про це писав народний депутат Олексій Гончаренко і РБК з посиланням на джерела.

За словами нардепа, очільником ОК "Південь" призначили генерала Геннадія Шаповалова – екскомандира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. А командувачем ОК "Захід", як заявив Гончаренко, став бригадний генерал Володимир Шведюк, який служив в ТрО.

11 квітня командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

15 квітня новим командувачем ОК "Захід" призначили генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у Силах Територіальної оборони.