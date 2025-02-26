Як закон про підвищення акцизів на сигарети підвищить обороноздатність України та чому президент зволікає з його підписанням

Про те, чому глава держави зволікає з підписанням закону, який міг би наповнювати державний бюджет, в ефірі Еспресо розповів професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету Микола Пасічний.

Він зазначив, що підвищення податків – "завжди непопулярна річ у суспільстві", а під час війни – тим паче. Однак влада має чітко аргументувати, чому такі речі потрібні.

"Усі країни, в яких були війни або які були залучені до інтенсивних військових конфліктів, ішли на підвищення податків. Це необхідно, бо є класичне правило: хто не годує власну армію, годує інші армії – загарбницькі. Тому потрібно підвищувати свою спроможність у фінансуванні безпеки й оборони, у фінансуванні Збройних Сил України", – сказав експерт.

Микола Пасічний нагадав, що закон України про державний бюджет уже враховує підвищений акциз на сигарети, але президент поки не підписав цей законопроєкт, тож станом на зараз бюджет втратив понад 1 млрд 300 млн грн, які можна було б витратити на озброєння.

Як приклад експерт навів українську ракету-дрон "Паляниця", виготовлення якої коштує 1 млн доларів.

"Тобто Україна могла б на ці кошти вже виробити 30 таких ракет-дронів, які вкрай необхідні для нашої оборони й безпеки на полі бою", - сказав Микола Пасічний.

До того ж положення цього урядового законопроєкту, який після тривалих дискусій ухвалили у грудні 2024 року, є євроінтеграційними.

"Він (законопроєкт, – ред.) підвищує ставки акцизу до рівня, який діє у Європейському Союзі, з 2028 року", – зауважив фахівець.

Аби нівелювати вплив девальвації на надходження до бюджету, документ переводить ставки акцизу з гривні в євро.

"Закон мав запрацювати з 1 січня 2025 року. Однак складається враження, що не всі зацікавлені в тому, щоб ці надходження були, і їх поки що немає", - сказав експерт.

Він нагадав, що допомога, яку Україна отримує від інших держав, – це також кошти платників податків. Тож міжнародна спільнота очікує, що Україна продемонструє єдність і підвищить податки задля фінансування власної армії.

Україна як кандидатка на членство в ЄС має привести ставку до мінімального рівня, який діє в блоці.

"Ми брали ці зобов'язання і маємо їх виконувати. Ми мали це виконати ще в поточному році, але девальвація завадила нам підвищити ці ставки до цього рівня. Тому ми пролонгуємо до 2028 року. Це наші міжнародні зобов'язання, тож маємо показати, що ми надійна країна, надійний партнер", – пояснив Микола Пасічний.

"До того ж це закріплено в Національній стратегії доходів до 2030 року, яка була схвалена наприкінці 2023 року. Це рамковий документ, який є дороговказом нашої податкової політики у майбутньому", – додав він.

За його словами, зараз бюджет України щодня недоотримує 25 млн грн.

Експерт висловив сподівання, що невдовзі закон буде підписано, адже він спрямований на посилення обороноздатності нашої держави.

"Я думаю, що у найближчій перспективі президент підпише. Зараз він зайнятий зовнішньою політикою, фронтом і йому, мабуть, не надали такої можливості", – припустив Микола Пасічний.