Україна за будь-яких обставин збереже максимальний склад армії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "у будь-якому випадку" збереже максимальний кількісний склад армії, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів
Про це глава держави сказав під час брифінгу 26 лютого.
"Ми не віримо "русскім", що вони щось мирне хочуть. І тому, саме з таких засад, що ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки, я збережу у будь-якому випадку кількісний склад максимально. Кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - зазначив Зеленський.
- Раніше Володимир Зеленський висловив думку про те, що об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та Збройних Сил України.
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