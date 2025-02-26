Україна за будь-яких обставин збереже максимальний склад армії, - Зеленський

Про це глава держави сказав під час брифінгу 26 лютого.

"Ми не віримо "русскім", що вони щось мирне хочуть. І тому, саме з таких засад, що ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки, я збережу у будь-якому випадку кількісний склад максимально. Кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - зазначив Зеленський.