Одним абзацом про...

... Трамп верзе люту дікуху. Він не про республіканство, не про консервативну Америку. Він про упороту самовпевненість, скрєпи, брехню і жагу бабла — що завгодно, але це не про ідеологічні цінності. Йому пофіг, що він бреше. Трамп звик йти по головах до мети. Своєї власної. Особиста мета Трампа не має нічого спільного із бажаннями його виборців, котрим навішали на вуха. Чому виборці повелися на цю популістичну полову і хто в тому винен — це вартує окремого допису. Хотілося б, щоб американісти детально розписали накопичення проблем, що його плодили попередні адміністрації обох партій.

... Ясна річ, що ніяких 350 млрд допомога США Україні не вартує. Ясна річ, що Україна не винна ані Європі, ані США за надану допомогу ані цента — бо то переважно не кредити, а безоплатна незворотна допомога.

... Ясна річ, в гру "ти мені винен" можна грати в різні ворота — ядерний арсенал, стратегічна авіація і примусове роззброєння України під тиском США, мають конкретну вартість +інфляція. І якщо заднім числом Києву намагаються накинути "винні — повернете", то у відповідь можна виставити інший рахунок. на якому рівні озвучити, на яких майданчиках розписати та пояснити цифри — друге питання.

... Ясна річ, що рейтинг Зеленського падає, але він точно вищий за 4%. І це чудово розуміють притомні політики в Європі, притомні республіканці та демократи в США. Тобто маразм Трампа не є загальним переконанням, про що вже є публічні закордонні коментарі. Читайте також: Конвенції від деменції Іронія долі — Трамп поводить себе як шоумен і атакує Зеленського, як шоумен: нахрапом, багатослів'ям, епатажем, неконкретикою... Трамп робить все те, що робив Зеленський із Порошенком у 2018-2019 році. А Зеленський зараз опинився в ситуації Пороха. Бумеранг карми — жорстокий і невблаганний.

... На жаль, обурився Зеленський не брехнею Трампа про 350 млрд чи що Україна Штатам щось винна. Ні, Зеленського заділо особисте - 4%. І спростовувати лояльні до ОПи майданчики почали саме це. Явка із повинною — що Банковій болить насправді.

... У відповідь на очевидну дурню Трампа з подачі "позитивних" в соцмережі був закинутий меседж "...Трамп наїхав на Зеленського, тому зараз навколо Зеленського об'єднається більше людей і його рейтинг скочить до 80%, як на початках повномасштабки". Цю тезу почали розвивати різні "об'єднавчі" пости. Так була вкинута маніпуляція: єдність навколо спільного (прапор, держава) підмінили єднанням навколо особи (лідер, вождь, президент). Тобто обурення тупоголовим хамством Трампа від об'єднання зусиль усіх заради України до "об'єднаймося навколо Зеленського". І це злочинно. Бо сам Зеленський третій рік поспіль не бажає єднатися навколо спільного (категоричне відкидання уряду національної єдності, девальвація парламенту та уряду на рівень статистів, автократичні замашки, тиск на опозицію, війна проти нього — Зеленського — персонального ворога, котрий, на жаль не Путін. Насправді ж Зеленський сприймає лише одне "єднання", навколо його персони. В нинішній ситуації, це дуже погано. Читайте також: Про "нові" цінності США та Україну

... Чи можливі вибори? Якщо буде укладене перемир'я, якщо відповідне рішення ухвалить парламент, якщо українці зможуть реалізувати своє право обирати й бути обраними, в тому числі біженці та вояки сил оборони, якщо партнери допоможуть Україні в організації. Чи готується Банкова? Так. Чи визнають це? Ні. Чи можна перевірити? Авжеж — держапарат тече інформаційне решето. Чи несуть вибори ризики? Так. Безпекові, очевидно. Але найбільше — політичні: Москва докладе максимум зусиль, щоб ми усі перегризли один одного на темі політики, Москва спробує втюхати у вибори проросійські проєкти. Чи готовий Зеленський чесно програти, або не йти на вибори (як і обіцяв)? Ні. Він не людина слова.

... Пушити антиамериканські настрої — грати на руку Москві. Так, Трамп — рідкісний хамський довбодзвін. Але поки що США не рухнули в прірву, це поки доволі впливове явище у світі та Україна має не розчухувати антагонізм, а шукати шляхи конструктивної комунікації із Вашингтоном обох партій. Комунікувати мають ті, хто вміє "читати" характер, суть, типажі візаві. Навіть із нинішньої дуже поганої ситуації треба намагатися взяти максимум можливих позитивів. Чи спроможні на це Зеленський і "5-6 менеджерів"? Ні. Жодного успішного публічного комунікаційного кроку\меседжу вони не зробили. Жодного. Починаючи від спроб "злити Байдена фавориту виборів" і завершуючи спробами відгавкуватися Трампу — це рефлексії дворових розборок. Вашингтон це не сприймає, Київ від того виглядає слабким, а в голові Трампа "слабкий = тобою можна жертвувати". Читайте також: Перемовини, зливи та хитрі плани

... Трамп — це не уся республіканська партія. GOPи мовчать, але поки. Перша каденція в доказ. Зараз вже є перші ластівки — Пенс, той же. Реальних звершень у Трампа поки не фонтан. А незадоволення діями вже є. А це ще 100-денка не завершена. Більше чи менше, але респи почнуть висловлювати незадоволення. Не виключені й конфлікти із "базовими групами підтримки" - Трамп планує скорочення військових видатків, має багато претензій до збройних сил — чи це планували інвестори його виборів з-поміж ВПК і військових? Навряд. Крім того, не забувайте, що монобільшості в США нема, і хоч демократи винні в кейсі "Трамп" чи не найбільше, вони спробують використати весь набір зальотів Донні вже через 2 роки на проміжних виборах.

... Не треба дивуватися, що в США можуть бути "ідеологи" із рівнем шизоїдності "Дугін-стайл", не дивуйтеся, що в США може бути течія, котра буде до Путіна лояльніше, ніж до України. В Другу Світову в суспільстві та політикумі США цілком серйозно обговорювали чи не буде вигідніше (!) Вашингтону задружитися із Гітлером. Вас дивує Маск? Тоді згадайте лояльного до Третього рейху Форда (того самого). Чому так? США зверхньо ставилися (і ставляться) до Європи, як до території, де помирають старі імперії і молодій американській демократії не треба їх шкодувати і їм допомагати. Так, любителі нацистів в США також були. Ні, своїх помилок і вад США не визнають — не для того мама квіточку ростила.

Читайте також: "Колективного Заходу" більше не існує ... Чи все дуже погано? Так, все дуже погано. Чи є шанси випетляти і мінімізувати наші збитки? Авжеж. Навіть, якщо у Вашингтоні сидить неадекват. Що для цього треба? Профі. Вони є. Тільки їх не кличуть. Що треба від нас, пересічних громадян?