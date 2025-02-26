Ефективність, далекобійність і німецька якість: що таке снайперська гвинтівка Haenel HLR 338, якою користуються Сили оборони України

Що таке Haenel HLR 338

HLR 338 – це снайперська затворна гвинтівка, що призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції.

Компанія Haenel офіційно представила цю гвинтівку у 2023 році. З тих пір її прийняли на озброєння Бундесвер та Збройні Сили України.

Виробник представляє HLR 338 як нову прецизійну затворну гвинтівку, що поєднує чудові далекобійні якості з модульною концепцією. Крім того, створюючи цю гвинтівку, Haenel суттєво зменшив її вагу, порівняно з попередніми моделями.

Гвинтівка має регульований двоступеневий спусковий гачок із силою натискання від 10 до 20 Н (еквівалент приблизно 1-2 кг). Силу натискання гачка спуску можна регулювати. Триступеневий запобіжник бойка робить неможливим випадковий постріл. Холодноковане дуло, діаметром 22 мм, має різьбу для глушника.

Хто виготовляє гвинтівки HLR 338

Фото: www.cg-haenel.de

C.G. Haenel – це німецька зброярська компанія, розташована у місті Зуль (федеральна земля Тюрингія). Компанія названа на честь свого засновника Карла Готліба Ганеля, який у 1840 році заснував завод, що виготовляв велосипеди та вогнепальну зброю.

Всесвітньо відомою компанія стала завдяки Гуго Шмайсеру, який приєднався до Haenel у 1921-му. Завод розпочав виготовлення кишенькових пістолетів, сконструйованих за його проєктами. Згодом, попри заборону Версальським договором, компанія за кресленнями Шмайсера розпочала розробку автоматичних пістолетів-кулеметів. Під час Другої світової війни відомий зброяр розробив Sturmgewehr 44 (StG 44) – першу автоматичну гвинтівку під проміжний набій - 7,92×33 мм.

Після поразки Німеччини завод Haenel опинився у НДР, у зоні радянської окупації. Тут виготовляли мисливську зброю та ліцензійні версії автоматів Калашникова, писав Defense Express.

У 2008 році компанію було відновлено та повернено її первісну назву C. G. Haenel. Сьогодні компанія є власністю Merkel, яка входить до міжнародного холдингу Caracal International, розташованого в ОАЕ. Першим продуктом Haenel у 2008 році стала саме снайперська гвинтівка (Haenel RS8).

Адаптована інфографіка із сайту виробника: www.cg-haenel.de

Технічні характеристики Haenel HLR 338

Вага – 7,5 кг,

Довжина дула – 0,6 м,

Діаметр дула – 22 мм,

Загальна довжина – 1,28 м (при складеному прикладі – 1,02 м),

Стандартний магазин – 10 набоїв,

Прицільна дальність – 1500 м.

Набої для HLR 338

Фото: www.cg-haenel.de

Гвинтівка може стріляти набоями .308 Win. (довжина дула 600 мм, твіст 1:12) або 6.5 Creedmoor (600 мм, 1:8). Однак основними набоями, під які розробляли HLR 338 є .338 Lapua Magnum (8.6×70 мм) із твістом 1:10 (набій робить повний оберт навколо своєї осі на відстані 10 дюймів.

.338 Lapua Magnum – набій центрального бою з гільзою пляшкової форми, без виступу за краї. Він був розроблений для ефективної стрільби військових снайперів на велику відстань. Війни в Афганістані та Іраку на практиці довели його ефективність і сприяли поширенню.

.338 Lapua використовують як для боротьби із живою силою, так і проти техніки противника.

Діаметр фланцю дорівнює 14,93 мм, а загальна довжина набою 93,5 мм. Куля здатна пробивати бронежилети, кращі за стандартні, на відстані до 1000 м, а максимальна ефективна відстань вогню сягає 1750 м. Початкова швидкість кулі становить близько 900 м/c

Також цей набій є популярним серед мисливців, ним можна вбити будь-яку дичину, хоча мисливцям рекомендують мати також зброю більшого калібру, наприклад, у Намібії .338 Lapua Magnum дозволений для полювання на Велику африканську п'ятірку – слона, носорога, лева, буйвола та плямисту пантеру.

Haenel HLR 338 в Україні

Перша інформація про снайперські гвинтівки HLR 338 в Україні з'явилася наприкінці 2023 року, уже через два місяці після прем'єрної презентації на виставці IWA2023. Тоді до пакета допомоги увійшли 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. набоїв до них.

Фото: www.cg-haenel.de

Очевидно, це було пробне постачання з метою ознайомлення Сил оборони з новим типом озброєння. Гвинтівки українським снайперам сподобалися і вже навесні 2024-го до нового пакета допомоги від Німеччини увійшли ще пів сотні Haenel HLR 338.

Станом на початок 2025 року Київ ще кілька разів дозамовляв 338-мі. Усього, за офіційними даними з урядового сайту Німеччини, Україні виділили 484 гвинтівки Haenel HLR 338 і 314 тис. набоїв.

Що ще відомо про HLR 338

Дуже часто стандартну зброю від виробника снайперам доводиться дообладнувати й "апгрейдити", щоб вона відповідала їхнім вимогам та потребам. У випадку із Haenel HLR, кажуть експерти, все готово відразу.

"Загалом же далекобійна снайперська гвинтівка HLR338 поєднує у собі неймовірну функціональність та разючу точність. У неї ергономічний дизайн та модульна конструкція. Тобто її можна легко та швидко адаптувати під конкретне завдання", – описує зброю АрміяInform.

Виробник створив два основні варіанти озброєння – Basic і Pro.

"HLR Basic має керовану довжину приклада з регульованою підставкою для щоки, що створює ідеальні ергономічні умови для безпечної експлуатації. HLR Pro, своєю чергою, оснащена складаним прикладом RS8/9, який можна швидко та легко відрегулювати по висоті та довжині без інструментів", – пише про ці версії АрміяInform.

У цівці гвинтівки інтегровані планки Пікатінні 4694 та M-LOK. У магазині – 10 патронів, що також називають плюсом HLR 338 – вона не потребує постійних перезаряджань. Основною ж перевагою цієї снайперської гвинтівки є еталонна точність стрільби.