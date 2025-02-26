Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Ефективність, далекобійність і німецька якість: що таке снайперська гвинтівка Haenel HLR 338, якою користуються Сили оборони України
Огляд

Ефективність, далекобійність і німецька якість: що таке снайперська гвинтівка Haenel HLR 338, якою користуються Сили оборони України

Роман Яворський
26 лютого, 2025 середа
18:00
Пояснюємо Haenel HLR 338

Однією з найбільш пріоритетних цілей для ворога на війні є снайпери. Цим військовим потрібно постійно вдосконалювати навички, бути уважними та витривалими – снайперську позицію готують кілька днів, а перебувають на ній годинами. Важливим фактором є також озброєння, яким користуються снайпери

Зміст

Що таке Haenel HLR 338

HLR 338 – це снайперська затворна гвинтівка, що призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції.

Компанія Haenel офіційно представила цю гвинтівку у 2023 році. З тих пір її прийняли на озброєння Бундесвер та Збройні Сили України.

Виробник представляє HLR 338 як нову прецизійну затворну гвинтівку, що поєднує чудові далекобійні якості з модульною концепцією. Крім того, створюючи цю гвинтівку, Haenel суттєво зменшив її вагу, порівняно з попередніми моделями.

Гвинтівка має регульований двоступеневий спусковий гачок із силою натискання від 10 до 20 Н (еквівалент приблизно 1-2 кг). Силу натискання гачка спуску можна регулювати. Триступеневий запобіжник бойка робить неможливим випадковий постріл. Холодноковане дуло, діаметром 22 мм, має різьбу для глушника.

Хто виготовляє гвинтівки HLR 338

Haenel HLR 338

Фото: www.cg-haenel.de

C.G. Haenel – це німецька зброярська компанія, розташована у місті Зуль (федеральна земля Тюрингія). Компанія названа на честь свого засновника Карла Готліба Ганеля, який у 1840 році заснував завод, що виготовляв велосипеди та вогнепальну зброю.

Всесвітньо відомою компанія стала завдяки Гуго Шмайсеру, який приєднався до Haenel у 1921-му. Завод розпочав виготовлення кишенькових пістолетів, сконструйованих за його проєктами. Згодом, попри заборону Версальським договором, компанія за кресленнями Шмайсера розпочала розробку автоматичних пістолетів-кулеметів. Під час Другої світової війни відомий зброяр розробив Sturmgewehr 44 (StG 44) – першу автоматичну гвинтівку під проміжний набій - 7,92×33 мм.

Після поразки Німеччини завод Haenel опинився у НДР, у зоні радянської окупації. Тут виготовляли мисливську зброю та ліцензійні версії автоматів Калашникова, писав Defense Express.

У 2008 році компанію було відновлено та повернено її первісну назву C. G. Haenel. Сьогодні компанія є власністю Merkel, яка входить до міжнародного холдингу Caracal International, розташованого в ОАЕ. Першим продуктом Haenel у 2008 році стала саме снайперська гвинтівка (Haenel RS8).

Haenel HLR 338

Адаптована інфографіка із сайту виробника: www.cg-haenel.de

Технічні характеристики Haenel HLR 338

  • Вага – 7,5 кг,
    Довжина дула – 0,6 м,
    Діаметр дула – 22 мм,
    Загальна довжина – 1,28 м (при складеному прикладі – 1,02 м),
    Стандартний магазин – 10 набоїв,
    Прицільна дальність – 1500 м.

Набої для HLR 338

Haenel HLR 338

Фото: www.cg-haenel.de

Гвинтівка може стріляти набоями .308 Win. (довжина дула 600 мм, твіст 1:12) або 6.5 Creedmoor (600 мм, 1:8). Однак основними набоями, під які розробляли HLR 338 є .338 Lapua Magnum (8.6×70 мм) із твістом 1:10 (набій робить повний оберт навколо своєї осі на відстані 10 дюймів.

.338 Lapua Magnum – набій центрального бою з гільзою пляшкової форми, без виступу за краї. Він був розроблений для ефективної стрільби військових снайперів на велику відстань. Війни в Афганістані та Іраку на практиці довели його ефективність і сприяли поширенню.

.338 Lapua використовують як для боротьби із живою силою, так і проти техніки противника.

Діаметр фланцю дорівнює 14,93 мм, а загальна довжина набою 93,5 мм. Куля здатна пробивати бронежилети, кращі за стандартні, на відстані до 1000 м, а максимальна ефективна відстань вогню сягає 1750 м. Початкова швидкість кулі становить близько 900 м/c

Також цей набій є популярним серед мисливців, ним можна вбити будь-яку дичину, хоча мисливцям рекомендують мати також зброю більшого калібру, наприклад, у Намібії .338 Lapua Magnum дозволений для полювання на Велику африканську п'ятірку – слона, носорога, лева, буйвола та плямисту пантеру.

Haenel HLR 338 в Україні

Перша інформація про снайперські гвинтівки HLR 338 в Україні з'явилася наприкінці 2023 року, уже через два місяці після прем'єрної презентації на виставці IWA2023. Тоді до пакета допомоги увійшли 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. набоїв до них.

Haenel HLR 338

Фото: www.cg-haenel.de

Очевидно, це було пробне постачання з метою ознайомлення Сил оборони з новим типом озброєння. Гвинтівки українським снайперам сподобалися і вже навесні 2024-го до нового пакета допомоги від Німеччини увійшли ще пів сотні Haenel HLR 338.

Станом на початок 2025 року Київ ще кілька разів дозамовляв 338-мі. Усього, за офіційними даними з урядового сайту Німеччини, Україні виділили 484 гвинтівки Haenel HLR 338 і 314 тис. набоїв.

Що ще відомо про HLR 338

Дуже часто стандартну зброю від виробника снайперам доводиться дообладнувати й "апгрейдити", щоб вона відповідала їхнім вимогам та потребам. У випадку із Haenel HLR, кажуть експерти, все готово відразу.

"Загалом же далекобійна снайперська гвинтівка HLR338 поєднує у собі неймовірну функціональність та разючу точність. У неї ергономічний дизайн та модульна конструкція. Тобто її можна легко та швидко адаптувати під конкретне завдання", – описує зброю АрміяInform.

Виробник створив два основні варіанти озброєння – Basic і Pro.

"HLR Basic має керовану довжину приклада з регульованою підставкою для щоки, що створює ідеальні ергономічні умови для безпечної експлуатації. HLR Pro, своєю чергою, оснащена складаним прикладом RS8/9, який можна швидко та легко відрегулювати по висоті та довжині без інструментів", – пише про ці версії АрміяInform.

У цівці гвинтівки інтегровані планки Пікатінні 4694 та M-LOK. У магазині – 10 патронів, що також називають плюсом HLR 338 – вона не потребує постійних перезаряджань. Основною ж перевагою цієї снайперської гвинтівки є еталонна точність стрільби.

Теги:
Відео
Статті
Новини
Німеччина
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
ЗСУ
Автор Віталій Бесараб
25 лютого, 2025 вiвторок
США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
москва, кремль
Автор Дмитро Марценишин
26 лютого, 2025 середа
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
Київ
+0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
26 лютого
18:15
Європейські лідери провели відеоконференцію після візиту Макрона до США
18:08
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: загинули 5 людей, є поранені
18:06
OPINION
Трамп робить все те, що робив Зеленський із Порошенком
18:00
Богдан Кротевич (Тавр)
Богдан Тавр Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу в "Азові"
17:40
росія ООН
Під час виступу РФ у Раді ООН десятки делегатів покинули засідання на підтримку України
17:39
Ексклюзив
протикорабельні ракети
Певні зміни можуть бути: Defense Express про військову допомогу від США
17:23
Володимир Зеленський
Україна за будь-яких обставин збереже максимальний склад армії, - Зеленський
17:22
Судовий вирок
Агента РФ, який шпигував за ЗСУ на Черкащині, засудили на 15 років
17:20
Віталій Портников
Якщо ми вийдемо знову на ситуацію миротворення, нова світова війна є неминучою, - Портников
17:15
Зірка "Конклаву" Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера
17:02
Прапор США
США не підтримали заяву Світової організації торгівлі з засудженням агресії РФ проти України, - Reuters
17:00
На Запоріжжі відкрили п’яту підземну школу
16:56
Херсонська область
На Херсонщині через атаку російського БПЛА загинув чоловік
16:42
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна починає збивати "шахеди" FPV-дронами, - Сухаревський
16:35
Оновлено
обстріл, ППО
Сили оборони атакували стратегічні об’єкти РФ у Краснодарському краї та Криму
16:25
На фронті з початку доби відбулося 58 боїв, з них 22 – на Покровському напрямку
16:25
У Росії затримали журналістку і кінокритикиню Єкатерину Барабаш
16:18
Ексклюзив
Кремль москва
"Без дозволу Росії ці гроші нам не передадуть": Фурса про заморожені російські активи
16:15
Мапа доступності
У застосунку "Київ Цифровий" запустили мапу доступності об'єктів міста
16:13
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ми не є боржниками": Зеленський запевнив, що рамкова угода зі США не створює боргів для України
16:03
обладнання для розмінування
Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування до 2034 року
16:03
військовий
"Процедура триває": нардеп Федієнко розповів про доопрацювання контракту для 18-24-річних юнаків
16:02
OPINION
"Дайте людям пожити". Хто такий мер Покровська Требушкін, який закликає Зеленського капітулювати?
16:01
Тисяча гривень
В українців залишається 3 дні, щоб оформити "Зимову єПідтримку"
16:00
Віталій Портников
Від того, як закінчиться російсько-українська війна, залежить, як виглядатиме сучасний світ, – Портников
15:50
Володимир Зеленський
В рамковій угоді з США про рідкісноземельні мінерали зʼявився пункт про гарантії безпеки, - Зеленський
15:50
Оновлено
Україна США
Журналісти отримали повний текст рамкової "Угоди про копалини" між Україною та США
15:43
Данило Гетманцев
"Залишається два маяки": Гетманцев розповів, які вимоги МВФ Україна ще не виконала
15:41
Ексклюзив
ЗСУ
Річка Оскіл поступово перестає бути лінією розмежування і переходить у тил до окупантів, - депутат Харківської міськради Ткачук
15:33
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що Україні потрібна "воєнна цензура видатків"
15:31
Олександр Мережко
Залежатиме від природи документа: нардеп Мережко пояснив, чи розглядатимуть у Раді угоду про копалини
15:29
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів
15:27
Верховна Рада
"Про демобілізацію не йшлося": нардеп Федієнко розповів, що Міноборони не подавало в парламент жодних пропозицій
15:10
Оголосили довгий список Міжнародної букерівської премії 2025 року
14:59
Держдепартамент США
Держдеп США готує перелік винятків, аби частково розблокувати допомогу Києву, - Politico
14:58
Партнерський матеріал
Як майстриня-ювелір рятує військових під обстрілами: історія Інни Ольхової з позивним Бджола
14:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Бажання Трампа, Путіна й Сі можуть не збігатися, але всі вони крокують у минуле
14:37
У Данії школярам заборонять використовувати смартфони
14:17
Калін Георгеску
У Румунії затримали проросійського політика Георгеску
14:08
США Україна
Україна і США випрацювали остаточний варіант угоди про Інвестфонд відбудови України, - Шмигаль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV