США не підтримали заяву Світової організації торгівлі з засудженням агресії РФ проти України, - Reuters
Сполучені Штати Америки не підписали заяву членів Світової організації торгівлі, яка засуджує російську агресію проти України
Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних дипломата й представника Женеви.
Акцентовано, що це - перший випадок, коли Вашингтон не підтримав заяву, яку підписують щороку з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Інформаційне агентство додає: це "є ще одним сигналом про різку зміну зв'язків з Росією".
Заяву СОТ підписали 44 члени організації, зокрема - Європейський Союз, Велика Британія, Канада та Австралія.
"Ми серйозно стурбовані наслідками цього руйнування для України та для світової торгівлі, зокрема, щодо постачання на міжнародні ринки низки ключових товарів українського виробництва, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та критичні корисні копалини", - йшлося в документі.
- 24 лютого Рада Безпеки ООН підтримала американську резолюцію щодо війни в Україні: у ній США не називають Росію агресором.
- Водночас американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не підтримали резолюцію в ООН "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", адже вона суперечить зусиллям Штатів розпочати переговори між Києвом і Москвою.
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