США не підтримали заяву Світової організації торгівлі з засудженням агресії РФ проти України, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних дипломата й представника Женеви.

Акцентовано, що це - перший випадок, коли Вашингтон не підтримав заяву, яку підписують щороку з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Інформаційне агентство додає: це "є ще одним сигналом про різку зміну зв'язків з Росією".

Заяву СОТ підписали 44 члени організації, зокрема - Європейський Союз, Велика Британія, Канада та Австралія.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цього руйнування для України та для світової торгівлі, зокрема, щодо постачання на міжнародні ринки низки ключових товарів українського виробництва, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та критичні корисні копалини", - йшлося в документі.