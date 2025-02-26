Тож Руслан Требушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 року, опублікував відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського із закликом укласти мир та "дати людям пожити".

Цікаво, що до цього мер так потужно цікавився справами власної громади, що останній запис був аж у лютому 2023 року.

Хто ж саме "не дає пожити людям" у розваленому російськими окупантами Покровську — горе-мер не каже. А російська мова до Зеленського відгонить нічим іншим, як закликом до капітуляції.

"Більшість жителів України хочуть миру. Вони не хочуть воювати, вони втомилися. Ті ж військові на передовій теж втомилися. Заключіть мир і дайте людям пожити", — каже політичний лузер. Чим дивний збіг із закликами пристати на стамбульську капітуляцію, які йдуть від російської сторони або від безпринципних перемовників Трампа а-ля Стів Віткофф.

Цим цікавий Руслан Требушкін?

Як і чимало колег з окупованих або припортових територій, він є представником проросійських сил, в саме їх корони — Партії регіонів.

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Требушкін керував Мирноградом з 2010 по 2015 рік — ще одне розбите прифронтове місто, а потім очолив сусідній Покровськ.

У 2014 році, під час Революції Гідності, Требушкін активно підтримував Антимайдан і організовував мітинги на підтримку Віктора Януковича на Донеччині. Є навіть чутки, що він особисто возив "Беркуту" сало та шкарпетки, а ще поливав офіційну постмайданну владу брудом, називаючи її "київською хунтою".

Утім після падіння режиму Януковича прагматичний міцний господарник змінив свої політичні погляди та став на бік України. У різні роки він був помічений на з'їздах партії "Солідарність", пов'язаної з Петром Порошенком. І нахвалював ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

У 2019 році Требушкін був обраний народним депутатом від "Опозиційного блоку", однак залишався пов'язаний з Покровськом, всіма справами керували його подруги та рідний брат.

За півтора року депутатства Требушкін устряг у скандал. Так, він фігурує як один з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. Пізніше КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким було скасовано відповідальність за неправдиве декларування та саме електронне декларування.

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Цікаво, що депутат Требушкін також був членом комітету питань нацбезпеки, оборони та розвідки — відповідно, мав допуск до державної таємниці. Тож, коли зараз щиро оплакуєте зруйновані міста як Мирноград чи Покровськ, — врахуйте, які саме кадри готували країну до великої війни.

У вересні 2022 року, після створення військової адміністрації у Покровську, Требушкіна відправили у вимушений простій. Відеоблоги з вимогою капітуляції підтверджують, що це було правильне рішення. Інакше з таким мером місто Покровськ могли здати росіянам раніше під соусом "лишь бы не было войны".

Утім будь-які заяви Требушкіна можна вважати офіційними заявами посадової особи з усіма наслідками в правовому полі. Тому Службі безпеки України краще поцікавитись креативом політика, інакше після перемир'я — ця політична камбала вилізе на політичному зʼїзді нової патріотичної партії. І може спробувати себе якості мера ще якогось прифронтового міста.

Але наостанок буде бомба.

Група "Типовий Мирноград" пише, що "легітимний мер" Покровська Руслан Требушкін, який зараз проживає в… Іспанії.

Тож саме йому — відпочилому і з середземноморською засмагою просторікувати, як "жителі Покровська хочуть миру, більшість жителів України хочуть … війни".

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Дружина Требушкіна — Вікторія на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що займається нерухомістю в Іспанії та постійно публікує різні пропозиції щодо продажу будинків.

За доброю політичною традицією — вона офіційна мільйонерка і у 2020 збиралась балотуватись до міськради Покровська від партії "За майбутнє".

Можна сміливо сказати, що наш ватно-корупційний іспанський десант отримав гідне поповнення. Не те щоб вони сильно впливали на нашу політику і були тим фактором, через який Зеленський різко захоче підписати капітуляцію. Утім подібні почвари — добре свідчення, чому Донбас став полем бою і став руїною.

Мораль проста — проросійські сили і їх мери щедро кликали сюди Росію. Утім самі втекли як щурі в Іспанію, де більш ніж стабільно почуває себе НАТО і ЄС.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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