Утім є тварини рівні, а є рівніші. Тому громадянському суспільству, яке три роки тягне на спині повномасштабну війну, показали його справжнє становище. Сидіти тихо у куточку і не заважати успішним та знаменитим, які ліпше знають.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на ініціативу українців накласти санкції РНБО на особу, яка дуже багато сказала та зробила для дискредитації Майдану, популяризації російських сил після вторгнення 2014 року. Додамо до цього наративи, які буквально іржею в'їлись у голови пересічних громадян — про "соросят" і "внєшнєє управлєніє".

Додамо ще таку інформацію. З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року саме Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. А проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів. Основна увага цих ферм була зосереджена саме до соціальної мережі Twitter, де сидить чимало світових політиків та бізнесменів.

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Але що нам каже Шмигаль?

"За результатами опрацювання зазначеного доручення Мінекономіки прийшло до висновку, що петиція не містить обставин, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно із законом. При цьому рішення США про застосування санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій", — відповів прем'єр на петицію.

Цікава річ, останнім часом від чинних політиків і численних блогерів лунає теза, що лякливий Джо Байден завадив нам перемогти Росію. І взагалі — дідусь в поважному віці спав і бачив, як допомогти росіянам зберегти лице. Але чомусь саме Держдеп Байдена на початку грудня 2021 року наклав на Андрія Портнова санкції за "актом Магнітського".

У пояснювальній записці Мінфіну США зазначено, що колишній заступник глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрій Портнов у 2019 році "культивував широкі зв’язки із судовим і правоохоронним апаратом України за допомогою хабарництва". При цьому наголошується, що Портнов "був обґрунтовано звинувачений" у використанні впливу на судові рішення в Україні, намагався отримати контроль над системою правосуддя, домагався призначення лояльних йому осіб на вищі судові посади, а також здійснював підкупи судових рішень.

"У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопоставленим українським урядовцем, щоби сформувати вищі юридичні інституції країни на користь його інтересів, а також впливати на Конституційний Суд України. Крім того, Портнов був причетний до спроби вплинути на Генерального прокурора України",— писали в Мінфіні США часів Байдена.

Але в Україні уже шостий рік не бачать такого "судового рєшалу" з цікавим обґрунтуванням США. То ж лишається риторично запитати: Байдене, чи вже Трампе, а чого ж ми досі не в НАТО?

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Портнов завше мав надприродні здібності — він постійно невидимий для українських офіційних органів.

Коли у вересні 2021 року в інтерв’ю Радіо Свобода тодішнього секретаря РНБО Олексія Данілова питали, чому не введені санкції на Портнова, потужний очільник відповідав так. "У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази".

За кілька місяців небачені загрози справді прийшли, а Портнов спокійно виїхав у червні 2022 року за кордон. Прикордонна служба донині соромиться пояснити журналістам, як же так трапилось, що чоловік у розквіті сил з цікавим шлейфом роботи на Росію — спокійно перетнув пункт пропуску на славному Закарпатті.

Тоді ж зʼявилась ще одна цікава інформація, що син Портнова, цілком призовного віку — 29-річний Ігор Портнов — у березні 2022 отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою. Виїхав у напрямку Польщі й відтоді не повернувся. Тому не дивно, з кого брали приклад і ким надихались — численні діячі брали квиток в один кінець на "Краківець". Бо що? Є народжені для війни, а є татові квіточки, яких шкода віддавати на війну з "братскими народами".

Рішення Шмигаля і самоусунення чинної влади від покарання для тих, хто тягнув сюди Росію за руки — гарний доказ вибірковості правосуддя в Україні.

Існують дві паралельні реальності — де бойових офіцерів в розпал боїв на Сході тягнуть в кайданках до Печерського суду, і їх арештовує суддя, що писала дисертації в Олега Татарова.

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А є інша альтернатива — де той самий суд вишуковує українських журналістів та блогерів, які припускають, що Портнов міг бути зіркою агентурної мережі Росії в Україні.

Так, у цьому самому суді минулого року громадський діяч і шоумен Дмитро Чекалкін програв суд колишньому заступнику глави адміністрації президента Януковича і тепер має спростувати інформацію та компенсувати йому 132,7 тис. грн витрат на правничу допомогу. Бо висловився про "списки українських патріотів, яких готували до знищення" і розказав про свій досвід спілкування з Портновим у коментарях з погрозами.

У 2024 році Печерський районний суд також повністю задовольнив позов Андрія Портнова і зобов'язав громадську організацію "Громадське телебачення" спростувати неправдиву інформацію. Суддів зацікавило розслідування журналістів "Громадського" про те, що цей пан міг бути куратором окупації Криму.

Колишнього топа епохи Януковича обурили цитати, які буцімто псують його ділову репутацію. А саме фрази: "Проросійський діяч, колаборант, зрадник, поплічник Росії. Усе це про експершого заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова"; "Портнов та його співрозмовники… були причетні до процесів, що супроводжували окупацію Криму Росією"; "Андрій Портнов, як можна припустити із записів, керував Миримським (колишній депутат від Криму, — ред.) і Коровченком, які вирішували питання, пов’язані з окупацією Криму, в інтересах росіян…"; "Експосадовець адміністрації Януковича Андрій Портнов, ймовірно, курував окупацію Криму – розслідування".

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Так от на думку суддів, журналісти порушили принцип презумпції невинуватості щодо Андрія Портнова, "оскільки у позивача немає статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого у будь-якому кримінальному провадженні. Це підтверджується низкою відповідей правоохоронних органів, які було надано суду".

Тож можна скільки завгодно здіймати руки до неба і питати, чого Байден або Трамп упереджено ставляться до нас і не люблять так, як треба. Є очевидний факт. Юристи Мінфіну США здатні знайти докази та запровадити санкції проти Портнова через корупцію та підрив демократії, а наш уряд фактично виправдовує його діяльність. Що це, якщо не вплив старої проросійської номенклатури на державну політику?

Саме така поведінка української влади, не тільки Зеленського, а й попередників — надихає проросійські сили повертатися додому, зомбувати електорат і знову рватися до корита.

Вони будуть розповідати про свою аутентичність, про те, як не пішли за трендами, і не зламались під тягарем "Червоної калини". Утім — це зло завше відчинятиме браму росіянами, якщо їм бодай не прибити пальці.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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