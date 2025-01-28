"Немає підстав": Шмигаль відповів на петицію з закликом застосувати санкції РНБО проти Портнова
Уряд не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича
Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію громадських активістів і журналістів із вимогою застосувати санкції РНБО проти Портнова.
Очільник уряду зазначив, що підставою для застосування обмежень є дії, які є загрозою національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини й громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.
Водночас уряд дійшов висновку, що "петиція не містить обставин, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно з законом".
"При цьому рішення Сполучених Штатів Америки про застосування санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій", - додав Шмигаль.
Водночас він нагадав, що будь-хто, хто має докази про можливе правопорушення, може звернутися до правоохоронних органів.
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