Чому у США є підстави для санкцій проти Портнова, а в Україні — ні
Кабмін не знайшов підстав для запровадження санкцій щодо Портнова
США знайшли, щоб санкціювати його в США. За те, що він зробив і робить в Україні. І щодо України. А український Кабмін не знайшов. Не чує баба (с).
Що на черзі? Повернення Бойку звання Героя, Медведчуку Банкової, а трону — Януковичу?
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Окремо зацініть красу гри з боку ОП. Всім же зрозуміло, де насправді вирішувалося питання. Але до президента петицію зареєструвати не дали. "Порушує права" чи як там.
Тобто в Портнова права в Україні є, на думку Офісу президента. А в українців в Україні?
Я не знаю, як ми плануємо вигравати цю війну.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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