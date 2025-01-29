США знайшли, щоб санкціювати його в США. За те, що він зробив і робить в Україні. І щодо України. А український Кабмін не знайшов. Не чує баба (с).

Що на черзі? Повернення Бойку звання Героя, Медведчуку Банкової, а трону — Януковичу?

Читайте також: "Немає підстав": Шмигаль відповів на петицію з закликом застосувати санкції РНБО проти Портнова Окремо зацініть красу гри з боку ОП. Всім же зрозуміло, де насправді вирішувалося питання. Але до президента петицію зареєструвати не дали. "Порушує права" чи як там.

Тобто в Портнова права в Україні є, на думку Офісу президента. А в українців в Україні?