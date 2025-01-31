Коли президент Володимир Зеленський ходив на подкаст Лекса Фрідмана і там голосно та без цензури сказав, що західні санкції "х*йня" — багато хто плескав у долоньки. Блогери розтягли маслаки перчених цитат інтернетом і винесли вердикт: отака риторика точно упевнить лютих трампістів підтримувати Україну.

Інші подвійні стандарти, коли в сесійному залі матюкнувся опозиціонер. Лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка відсторонили на одне пленарне засідання. Але є один законодавчий нюанс воєнного часу — вони безперервні. Тож є висока ймовірність, що гулятиме опонент влади пів року до серпня.

Що там трапилось у коментарі "Главкому" розказав депутат "Слуг Народу" Микита Потураєв. Тригером стала буцімто поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови про Бойка: "До мене підійшов Порошенко з претензіями, чого це Євгенія Кравчук опублікувала допис зі статистикою – яка фракція скільки голосів дала. Я сказав йому, що це була наша спільна помилка – не порахувати заздалегідь голоси, аби їх вистачило.

Тоді він почав розповідати, що поки ми тут невідомо чим займаємось, він особисто 40 дронів купив і на фронт передав. У цей момент Богдан Яременко повернувся, і запитав: "А що, ніхто інший дрони передати не міг?".

На що Порошенко сказав йому: "Пашол на х..!".

Богдан своєю чергою запитав: "Що ви собі дозволяєте?".

А Порошенко на це конкретизував: "Я сказав: пашол на х..!".

Матюки — це точно не найгірше, що чули стіни Верховної Ради. Врешті Богдан Яременко сам став новатором неадекватної поведінки — під час сесійного засідання серферив на сайтах продажної любові. І увійшов в історію парламентаризму цитатою "Ан*л-табу". Правда, спочатку Яременко все заперечував, намагався розказати про підступи журналістів. А далі публічно розказав, як посилав на три літери обурених колег і виборців, які прийшли питати, що це було.

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Якби Рада щоразу виганяла за матюки своїх депутатів, то не було б кому працювати. Адже нецензурну лексику використовували й чоловіки, і жінки. Ситуація була така критична, що депутатка Ольга Богомолець попереднього скликання вносила законопроєкт про дематюкизацію мови.

Випадково матюкнулась, бо поплутала промови з нагоди перейменування Дніпропетровської області Ірина Луценко — дружина колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Вона сказала на трибуні нецензурне слово, але хутко перепросила.

Олег Ляшко не раз присмачував цитати перченою лексикою.

Матюкались прем'єри, спікери та лідери фракцій. Інколи жорсткі оцінки були в тему, бо ж не можна не погодитись, що "Новинський — с*ка православна", як його охрестив в розпал Революції Гідності Петро Порошенко.

А тепер погляньмо, чи вигідні зараз нам такі моралізаторські скандали?

Будь-який матюк в'яне на тлі інформації про те, що Нестор Шуфрич, звинувачений у держзраді, продовжить виконання своїх обов'язків із СІЗО. Або ж кум Єрмака Микола Тищенко — зараз ця особа перебуває під домашнім арештом за побиття військового в Дніпрі. Утім кілька днів тому він тріумфально повернувся до сесійної зали й колег все влаштовує.

Чому це недобре для країни у війні, коли все частіше лунають заклики піти на компроміси з Росією? А інша когорта, в основному західні політики, питають обережно: а що у вас зі свободою слова та утисками опозиції.

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Не думаю, що відлучення від сесійної роботи сильно нашкодить впізнаваності Порошенка. Він має досвід, як правильно виходити з куди гірших скандалів.

Утім для західних партнерів це зайвий привід задуматись, чи справді Україна хоче бути демократичною, вільною і сильно відрізняється від Росії.

В альтернативному світі влада мала б не перейматися матюками у закритій сесійній залі, яку ніде зараз не показують онлайн, а більше про національний уряд порятунку і різноманіття політичної присутності в усіх столицях світу.

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Але, але... Просто запам'ятайте: це на Портнова та Бойка нема управи. Але для бойових офіцерів та опозиції знайдеться нагайка. У вигляді погроз, підозри та брудного судилища на Печерську.

Між дріб'язковою помстою за матюки й бюстом у залі світових фігур наш очільник обрав перше. Добре, якщо це принесе йому полегшення у непрості часи. Але чи принесе йому таке славу на віки — далеко не факт. Колись доведеться не лише ділити плоди угоди про перемир'я, а й брати на себе повну відповідальність. Нинішні вчинки Зе-влади роблять усе, аби палиці та стріли летіли в них, а колишні опоненти просто сиділи на березі річки в надії побачити, як пропливають політичні трупи.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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