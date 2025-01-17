Колишні безробітні, яких набрали у список "Слуги Народу" на базарах та спортзалах, тікають за кордон і залюбки стають російськими консервами. Один із них Артем Дмитрук.

Маскулінний мажоритарник з Одеси втік з України у День незалежності. Особа, якій не загрожувала мобілізація за статусом, пішки пройшла через пункт пропуску "Паланка", розташований у Штефан-Водському районі. Він одразу звернувся до поліції, де попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок. Проте цього ж дня вилетів із Кишинева до Рима.

Тепер зі статусом біженця у Лондоні Дмитрук бігає на Russia Today та в газету російського мільярдера з корінням у КДБ — Александра Лєбєдєва The Independent, де малює образ борця із катівнями Зеленського у СБУ та нападками на істинну православну віру. Звісно, це московська церква.

Було абсолютно очікувано, що Дмитрук за кордоном буде інструментом бруду і фейків за російські гроші. Безумовно, він менш здібний аніж Анатолій Шарій, і не так добре орієнтується в лазівках законодавства, як Андрій Портнов, але все ж це наш додатковий біль. Росіяни дуже люблять поливати Україну ротами самих українців, а Дмитрук — ще і власник депутатського мандату від партії влади.

Читайте також: Патрушев смалить глаголом

У момент, коли майбутній державний секретар Дональда Трампа Марко Рубіо публічно фіксує, що нас чекає надзвичайно складна дипломатія, і саме від аргументації України залежить, з якими картами ми сядемо за стіл з Путіним, Дмитрук грає на боці ворога.

Як і чимало колаборантів та консервів, депутат-утікач "Слуги Народу" пішов в американську соцмережу YouTube, аби розказати, як Зеленський "катував десятки й десятки тисяч людей в концтаборах СБУ".

Дмитрук розказав щемну історію про те, як його з помічниками буцімто викрали на початку березня 2022 року після того, як він…вступив у конфлікт зі співробітниками СБУ в Одесі.

"Надягли мішок на голову, замотали скотчем усю голову, ноги та руки. Сильно били прикладами, руками і ногами. Я втратив свідомість, опритомнів лише на підлозі автобуса", — розказав молодий депутат Зеленського.

А далі страшне СБУ буцімто погрожувало розстрілами й привело у спортзал приносити клятву, що ніколи "він більше не буде критикувати Зеленського, Єрмака і владу в цілому".

Також нардеп показав на відео світлину себе у синцях — правда, не можна перевірити, чи це не фотошоп.

Читайте також: Гарантії роз'єднання України: головне з пресконференції Лаврова

Заяви про "катівні СБУ" не нові — і періодично вигулькували з початку російсько-української війни у 2014 році. Зазвичай їх потім підхоплювали Amnesty International та Human Rights Watch, які у минулі роки бачили чомусь лише порушення прав людини у нас, і аж ніяк з боку Росії.

Утім зараз імідж цих структур настільки під плінтусом, що на них уже майже ніхто не зважає. Але мем "катівні СБУ" виникає у потрібні моменти. І ось чому.

Останніми днями дрони СБУ активно завдають ударів по важливих об'єктах на території Росії — від НПЗ до складів боєприпасів. Особливо цінною здобиччю стала нафтобаза в Енгельсі, яка обслуговує стратегічну авіацію росіян.

У Путіна ж також зуб на наші спецслужби за знищення у грудні генерала Ігоря Кирилова, причетного до застосування хімічної зброї проти українських військових. Він успішно освоїв самокат, а російський диктатор затаїв злобу на окремі підрозділи СБУ.

Тож було вирішено дістати опудала українських зрадників, аби ті облили наші спецслужби на закордоння. А потім аби Лондон та Вашингтон пригрозили Зеленському за "катівні в спортзалах СБУ".

Для свого кіна Дмитрук взяв коментарі у ще одного вихідця зі "Слуг народу" Олександра Дубінського — державного зрадника, який ймовірно співпрацював із російською розвідкою як агент "Буратіно".

Читайте також: Ці "кляті американці"...

Прямо в залі суду цей лузер Коломойського розказав про "концтабори СБУ", які були прямо під кабінетами колишнього голови СБУ Івана Баканова та його ще заступника Василя Малюка в центральному офісі СБУ.

"Хватали людей на вулиці і везли прямо в ці катівні. У мене є свідчення людей, які знаходились там по 6 місяців із мішками на головах, лежали на підлозі в спортзалі…", — розказав депутат, який давно отримав санкції США за роботу на Росію.

Далі Дмитрук розказав, як після буцімто тривалого катування його вивели прямо на вулицю, посадили в автобус, а потім перевезли на іншу вулицю.

"Кинули на стоянці ресторану, розташованого через дорогу СБУ. Я дістав телефон і мене забрали мої друзі", — переказав Дмитрук російську пропаганду.

Для чого колаборанти дістали методички Кремля і пішли в люди поливати брудом і свого кого колишнього працедавця Зеленського, і СБУ?

Читайте також: Успіх на полі суперника. Укотре про інтерв'ю Зеленського Фрідману

Удари по обʼєктах нафтогазової сфери дуже болючі для Росії. Коли вперше у 2023 році українська сторона почала діставати ці об'єкти інфраструктури — росіяни в паніці набирали офіси Ллойда Остіна і просили зупинити Київ.

Очевидно, що СБУ нарощує темпи у знищенні інфраструктури ворога, і це справді болючий удар для Росії — бо це і є реальний вплив на економіку, який не обійдеш так, як західні санкції.

Саме для того Кремль дістав старі методички, як очорнити причетних героїв і натягнути на них імідж катів. Також це тонка компанія з відмивання репутації самих російських окупантів, що не ми такі, життя таке — подивіться, в Україні свої влаштовують концтабори прямо під кабінетами СБУ.

Одна справа, коли подібні речі видають в ефір Маргарита Симоньян або Владімір Соловйов. Це наглухо відбиті геббельси, які намертво зрослись із режимом.

Утім, коли таке роблять народні депутати із партії Зеленського — час позбавляти їх мандатів і серйозно задуматись над тим, кого набирають у списки на етапі виборчих кампаній.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.