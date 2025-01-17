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OPINION

Катівні СБУ і страшний Зеленський. Як депутат Дмитрук ганьбить наші спецслужби за влучні удари по Росії

Марина Данилюк-Ярмолаєва
17 січня, 2025 п'ятниця
14:05
Погляд

Немає більших ворогів для Володимира Зеленського за людей, яких на своєму імені він вивів із грязі у князі

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Колишні безробітні, яких набрали у список "Слуги Народу" на базарах та спортзалах, тікають за кордон і залюбки стають російськими консервами. Один із них Артем Дмитрук. 

Маскулінний мажоритарник з Одеси втік з України у День незалежності. Особа, якій не загрожувала мобілізація за статусом, пішки пройшла через пункт пропуску "Паланка", розташований у Штефан-Водському районі. Він одразу звернувся до поліції, де попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок. Проте цього ж дня вилетів із Кишинева до Рима.

Тепер зі статусом біженця у Лондоні Дмитрук бігає на Russia Today та в газету російського мільярдера з корінням у КДБ — Александра Лєбєдєва The Independent, де малює образ борця із катівнями Зеленського у СБУ та нападками на істинну православну віру. Звісно, це московська церква. 

Було абсолютно очікувано, що Дмитрук за кордоном буде інструментом бруду і фейків за російські гроші. Безумовно, він менш здібний аніж Анатолій Шарій, і не так добре орієнтується в лазівках законодавства, як Андрій Портнов, але все ж це наш додатковий біль. Росіяни дуже люблять поливати Україну ротами самих українців, а Дмитрук — ще і власник депутатського мандату від партії влади. 

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У момент, коли майбутній державний секретар Дональда Трампа Марко Рубіо публічно фіксує, що нас чекає надзвичайно складна дипломатія, і саме від аргументації України залежить, з якими картами ми сядемо за стіл з Путіним, Дмитрук грає на боці ворога. 

Як і чимало колаборантів та консервів, депутат-утікач "Слуги Народу" пішов в американську соцмережу YouTube, аби розказати, як Зеленський "катував десятки й десятки тисяч людей в концтаборах СБУ". 

Дмитрук розказав щемну історію про те, як його з помічниками буцімто викрали на початку березня 2022 року після того, як він…вступив у конфлікт зі співробітниками СБУ в Одесі. 

"Надягли мішок на голову, замотали скотчем усю голову, ноги та руки. Сильно били прикладами, руками і ногами. Я втратив свідомість, опритомнів лише на підлозі автобуса", — розказав молодий депутат Зеленського. 

А далі страшне СБУ буцімто погрожувало розстрілами й привело у спортзал приносити клятву, що ніколи "він більше не буде критикувати Зеленського, Єрмака і владу в цілому". 

Також нардеп показав на відео світлину себе у синцях — правда, не можна перевірити, чи це не фотошоп. 

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Заяви про "катівні СБУ" не нові — і періодично вигулькували з початку російсько-української війни у 2014 році. Зазвичай їх потім підхоплювали Amnesty International та Human Rights Watch, які у минулі роки бачили чомусь лише порушення прав людини у нас, і аж ніяк з боку Росії.

Утім зараз імідж цих структур настільки під плінтусом, що на них уже майже ніхто не зважає. Але мем "катівні СБУ" виникає у потрібні моменти. І ось чому. 

Останніми днями дрони СБУ активно завдають ударів по важливих об'єктах на території Росії — від НПЗ до складів боєприпасів. Особливо цінною здобиччю стала нафтобаза в Енгельсі, яка обслуговує стратегічну авіацію росіян. 

У Путіна ж також зуб на наші спецслужби за знищення у грудні генерала Ігоря Кирилова, причетного до застосування хімічної зброї проти українських військових. Він успішно освоїв самокат, а російський диктатор затаїв злобу на окремі підрозділи СБУ. 

Тож було вирішено дістати опудала українських зрадників, аби ті облили наші спецслужби на закордоння. А потім аби Лондон та Вашингтон пригрозили Зеленському за "катівні в спортзалах СБУ".

Для свого кіна Дмитрук взяв коментарі у ще одного вихідця зі "Слуг народу" Олександра Дубінського — державного зрадника, який ймовірно співпрацював із російською розвідкою як агент "Буратіно".

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Прямо в залі суду цей лузер Коломойського розказав про "концтабори СБУ", які були прямо під кабінетами колишнього голови СБУ Івана Баканова та його ще заступника Василя Малюка в центральному офісі СБУ. 

"Хватали людей на вулиці і везли прямо в ці катівні. У мене є свідчення людей, які знаходились там по 6 місяців із мішками на головах, лежали на підлозі в спортзалі…", — розказав депутат, який давно отримав санкції США за роботу на Росію. 

Далі Дмитрук розказав, як після буцімто тривалого катування його вивели прямо на вулицю, посадили в автобус, а потім перевезли на іншу вулицю. 

"Кинули на стоянці ресторану, розташованого через дорогу СБУ. Я дістав телефон і мене забрали мої друзі", — переказав Дмитрук російську пропаганду. 

Для чого колаборанти дістали методички Кремля і пішли в люди поливати брудом і свого кого колишнього працедавця Зеленського, і СБУ? 

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Удари по обʼєктах нафтогазової сфери дуже болючі для Росії. Коли вперше у 2023 році українська сторона почала діставати ці об'єкти інфраструктури — росіяни в паніці набирали офіси Ллойда Остіна і просили зупинити Київ. 

Очевидно, що СБУ нарощує темпи у знищенні інфраструктури ворога, і це справді болючий удар для Росії — бо це і є реальний вплив на економіку, який не обійдеш так, як західні санкції. 

Саме для того Кремль дістав старі методички, як очорнити причетних героїв і натягнути на них імідж катів. Також це тонка компанія з відмивання репутації самих російських окупантів, що не ми такі, життя таке — подивіться, в Україні свої влаштовують концтабори прямо під кабінетами СБУ. 

Одна справа, коли подібні речі видають в ефір Маргарита Симоньян або Владімір Соловйов. Це наглухо відбиті геббельси, які намертво зрослись із режимом. 

Утім, коли таке роблять народні депутати із партії Зеленського — час позбавляти їх мандатів і серйозно задуматись над тим, кого набирають у списки на етапі виборчих кампаній. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
Верховна Рада
СБУ
Володимир Зеленський
Війна з Росією
державна зрада
фейк
колаборанти
Слуга народу
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пропаганда
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