Нагадаю, що американці винні не тільки в цьому. Всім відомо, що ракетну програму України теж зупинили американці. Американці дзвонили Зеленському і заборонили будувати укріплення зі сторони Білорусі. Бо їм Лукашенко дав чесне слово, що з Білорусі ніхто не нападе.

А ще американці призначили головою СБУ лейтенанта Баканова. Зеленський намагався їм пояснити, що в нього зовсім немає досвіду роботи в спецслужбах, але вони наполягли. Також вони порадили Баканову співпрацювати з Кулінічем і Сівковичем, які просунули в СБУ кротів, які здали Херсон і весь південь.

Я вже мовчу про те, як американці зірвали спецоперацію СБУ, коли кілька десятків елітних головорізів з Вагнера, на чиїх руках кров тисяч українців, так і не були привезені в Україну, бо американці попередили про це Лукашенка і вбивці не сіли в той літак.

Американці настільки контролюють наш державний апарат, що не дозволили перед вторгненням закупити шоломи та бронежилети, яких би вистачило всім мобілізованим. Читайте також: Учімось жити й перемагати у звихнутому часі

І вони настільки схиблені на хороших дорогах, що прямо заборонили збільшувати чисельність ЗСУ, бо інакше не буде за що будувати дороги.

Ще особисто Байден завчасно вивіз свою жінку і дітей в Європу і заборонив евакуювати жінок і дітей з Бучі та Ірпеня, щоб не було паніки. А Блінкен з ранку до ночі виступав на українському телебаченні й закликав всіх сидіти дома, бо за 2-3 тижні у росіян закінчаться ракети і війна закінчиться теж.

Верхом цинізму з боку Байдена було пообіцяти випити кави в Криму у 2023 році. І це при тому, що Хантер Байден, як і всі інші родичі Байдена та американських конгресменів – ухилянти й жоден з них не служить в ЗСУ. Тому Байден то пообіцяв каву в Криму, а воювати за американця мали Кошовий із Пікаловим.