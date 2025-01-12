Ці "кляті американці"...
Бачу, несеться про поганих американців, які не дозволили вдарити в Херсоні по відступаючих окупантах
Нагадаю, що американці винні не тільки в цьому. Всім відомо, що ракетну програму України теж зупинили американці. Американці дзвонили Зеленському і заборонили будувати укріплення зі сторони Білорусі. Бо їм Лукашенко дав чесне слово, що з Білорусі ніхто не нападе.
А ще американці призначили головою СБУ лейтенанта Баканова. Зеленський намагався їм пояснити, що в нього зовсім немає досвіду роботи в спецслужбах, але вони наполягли. Також вони порадили Баканову співпрацювати з Кулінічем і Сівковичем, які просунули в СБУ кротів, які здали Херсон і весь південь.
Я вже мовчу про те, як американці зірвали спецоперацію СБУ, коли кілька десятків елітних головорізів з Вагнера, на чиїх руках кров тисяч українців, так і не були привезені в Україну, бо американці попередили про це Лукашенка і вбивці не сіли в той літак.
Американці настільки контролюють наш державний апарат, що не дозволили перед вторгненням закупити шоломи та бронежилети, яких би вистачило всім мобілізованим.
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І вони настільки схиблені на хороших дорогах, що прямо заборонили збільшувати чисельність ЗСУ, бо інакше не буде за що будувати дороги.
Ще особисто Байден завчасно вивіз свою жінку і дітей в Європу і заборонив евакуювати жінок і дітей з Бучі та Ірпеня, щоб не було паніки. А Блінкен з ранку до ночі виступав на українському телебаченні й закликав всіх сидіти дома, бо за 2-3 тижні у росіян закінчаться ракети і війна закінчиться теж.
Верхом цинізму з боку Байдена було пообіцяти випити кави в Криму у 2023 році. І це при тому, що Хантер Байден, як і всі інші родичі Байдена та американських конгресменів – ухилянти й жоден з них не служить в ЗСУ. Тому Байден то пообіцяв каву в Криму, а воювати за американця мали Кошовий із Пікаловим.
Добре, що крім американців, які все псують, у нас є Олег Татаров, Андрєй Єрмак, Давід Арахамія, Богдан Яременко, Коля Тищенко, Мар'яна Безугла, Лєна Шуляк, Артем Дмитрук, Алєксандр Куніцький та інші титани, які несуть весь тягар війни на своїх плечах.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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