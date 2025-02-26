У Росії затримали журналістку і кінокритикиню Єкатерину Барабаш

Про це повідомив її син, український дизайнер Юрій Барабаш у facebook.

25 лютого у Москві затримали Єкатерину Барабаш. Зі слів її адвоката, її судитимуть за статтею 207.3, ч. 2 - "фейки".

"Наразі матеріали справи не відомі. Суд по запобіжному заходу 26 лютого, Дорогомилівський суд, час невідомий", - написав Барабаш.

Син журналістки припустив, що ймовірно це пов'язано з її професійною діяльністю - вона працювала у виданні Republic - і громадянською позицією.

"Катерина не могла покинути країну, яка здійснює міжнародний тероризм і геноцид – вона залишилася, щоб доглядати за своїми літніми батьками. Її батько, Юрій Барабаш, був відомим філологом, лауреатом Шевченківської премії. Він помер минулого року. Її матері зараз 96 років", — написала менеджерка програми "Соціальний капітал" й ініціатив у сфері культури міжнародного фонду "Відродження" Радослава Кабачій.

Вона уточнила, що Барабаш є журналісткою видання Republic та фрилансеркою видання "Український тиждень". Єкатерина Барабаш є громадянкою РФ.

Про затримання також написав письменник і військовий Анатолій Дністровий. Він поділився, що Катерина "досліджує маніпулятивну та ідеологічну природу пострадянського, зокрема російського, кінематографу (серіали про чекістів та інше пропагандистське л**но)".

"Цілком очевидно, що пані Катерину затримали за її чітку та безкомпромісну позицію щодо агресивної імперської війни проти України, за що вона завжди і послідовно критикувала кремлівську кліку. Вона недавно поховала свого батька, видатного україніста, літературознавця Юрія Барабаша. Також вона доглядає 96-х річну матір. Мужня жінка, яка ніколи не займала компромісну позицію до рашизму та імперського реваншизму", - додав Дністровий.

