У Росії затримали журналістку і кінокритикиню Єкатерину Барабаш
Слідчий комітет Росії затримав журналістку, дописувачку видання "Український тиждень" Єкатерину Барабаш, звинувачуючи її за статтею про фейки
Про це повідомив її син, український дизайнер Юрій Барабаш у facebook.
25 лютого у Москві затримали Єкатерину Барабаш. Зі слів її адвоката, її судитимуть за статтею 207.3, ч. 2 - "фейки".
"Наразі матеріали справи не відомі. Суд по запобіжному заходу 26 лютого, Дорогомилівський суд, час невідомий", - написав Барабаш.
Син журналістки припустив, що ймовірно це пов'язано з її професійною діяльністю - вона працювала у виданні Republic - і громадянською позицією.
"Катерина не могла покинути країну, яка здійснює міжнародний тероризм і геноцид – вона залишилася, щоб доглядати за своїми літніми батьками. Її батько, Юрій Барабаш, був відомим філологом, лауреатом Шевченківської премії. Він помер минулого року. Її матері зараз 96 років", — написала менеджерка програми "Соціальний капітал" й ініціатив у сфері культури міжнародного фонду "Відродження" Радослава Кабачій.
Вона уточнила, що Барабаш є журналісткою видання Republic та фрилансеркою видання "Український тиждень". Єкатерина Барабаш є громадянкою РФ.
Про затримання також написав письменник і військовий Анатолій Дністровий. Він поділився, що Катерина "досліджує маніпулятивну та ідеологічну природу пострадянського, зокрема російського, кінематографу (серіали про чекістів та інше пропагандистське л**но)".
"Цілком очевидно, що пані Катерину затримали за її чітку та безкомпромісну позицію щодо агресивної імперської війни проти України, за що вона завжди і послідовно критикувала кремлівську кліку. Вона недавно поховала свого батька, видатного україніста, літературознавця Юрія Барабаша. Також вона доглядає 96-х річну матір. Мужня жінка, яка ніколи не займала компромісну позицію до рашизму та імперського реваншизму", - додав Дністровий.
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