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Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування до 2034 року

Юлія Лаврук
26 лютого, 2025 середа
16:03
Війна з Росією обладнання для розмінування

Учасники Коаліції з розмінування виділять Україні €700 млн на закупівлю обладнання для розмінування до 2034 року

Зміст

Про це йшлося на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, передає Міністерство оборони.

Під час зустрічі учасники також узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках коаліції на 2025 рік. 

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро. Бюджет 2025 року запланований на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами уже акумульовано 51 млн євро", – розповів начальник ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля.

Він також додав, що учасників коаліції зацікавив досвід Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни. Зокрема, за ініціативою Литви та України планують створити робочі групи, що вивчатимуть новітню методику обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Крім того, Берегуля передав країнам-лідерам коаліції затверджену керівництвом Міноборони "Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року".

  • В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування. Таку послугу запустили дві компанії.
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