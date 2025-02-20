Оператори протимінної діяльності відтепер можуть брати в оренду машини розмінування

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зокрема, таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію - виробника техніки GCS. Перший договір підписали з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

"Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості у протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зараз зростання попиту на оренду подібної техніки й це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.