Оператори протимінної діяльності відтепер можуть брати в оренду машини розмінування
В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування. Таку послугу запустили дві компанії
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Зокрема, таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію - виробника техніки GCS. Перший договір підписали з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.
У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.
Можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.
"Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості у протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зараз зростання попиту на оренду подібної техніки й це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
- Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування з залученням штучного інтелекту.
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