Міноборони хоче створити полігон для тестування технологій розмінування із залученням ШІ
Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування із залученням штучного інтелекту
Про це йшлось під час робочої зустрічі фахівців Міноборони, Мінекономіки, ДСНС, програми розвитку ООН та інших, передає оборонне відомство.
Відповідний проєкт є ініціативою Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Він спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій та обмін досвідом між українськими й міжнародними партнерами.
На зустрічі представниця секретаріату Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот наголосила, що новітні технології дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а від так гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.
"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", – зазначила Дробот.
Також сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.
- У першому кварталі 2025 року в застосунку "Дія" може зʼявитися ШІ-асистент, який прийматиме скарги користувачів та переадресовуватиме їх відповідним державним установам.
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