Від того, як закінчиться російсько-українська війна, залежить, як виглядатиме сучасний світ, – Портников

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

Портников зазначив, що "за великим рахунком, ми ходимо по колу". Він пригадав хронологію подій в минулому столітті: "1914 рік – вистріли в Сараєво, Перша світова війна, неможливість знайти ключ до нового світопорядку, тому що він не всіх влаштовує; зрада Чехословаччини в 1938 році, Друга світова війна, руїни; новий порядок".

"Тепер дивимося на наш час: 1990-ті роки – облога Сараєво у рамках югославських війн, тобто все знову починається з Югославії колишньої, з Балкан; перерва – приблизно така, яка була між Першою світовою війною і Другою; Україна у ролі Чехословаччини; спроба Байдена сказати "ні" новому агресору; спроба Трампа домовитися з новим агресором – зараз ми у цій точці", – пояснив журналіст.

За його словами, від того, як будуть розвиватися події, залежить подальший розвиток. Так, якщо агресор не отримає бажане – це буде світ, про який нічого невідомо, так само "як ми нічого не знали про світ, де Байден сказав агресору "ні". Портников зауважив, що "це світ невідомого, у такому світі ми ніколи не жили".

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"Але у світі, де Трамп домовляється з агресором, умиротворяє його, так би мовити, ми вже жили. І я можу чітко сказати, що буде через два-три роки після цього, враховуючи те, що агресор побачив, що він може силовим шляхом отримувати все, що потрібно. І це стосується не тільки Росії – це стосується Китаю і всіх: усі бачать, що сила перемагає, рано чи пізно до тебе прийдуть домовлятися", – розповів Портников.

На його думку, якщо "хтось зробить якусь помилку", то "почнеться Третя світова війна – не гібридна, а реальна".

"Скажімо, Путін чи Сі Цзіньпін вважають, що якщо вони підуть кудись далі, Трамп все одно не буде відповідати, тому що він уже показав свою слабкість. Так, як Гітлер думав про Чемберлена в 1939 році, – він же був упевнений, що Чемберлен не розпочне війни, що він не буде заступатися за Польщу. І прорахувався", – додав журналіст.