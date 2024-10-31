Млява реакція Заходу на війська КНДР у Росії наближає світ до Третьої світової війни, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні немає серйозної реакції Заходу на перекидання військ з КНДР на територію Росії й на тимчасово окуповані території України. І справа тут вже не тільки в підтримці України. Всім же зрозуміло, що Кім Чен Ин отримає щось на заміну. По-перше, ті корейці, які виживуть у боях, будуть дуже корисні для того, щоб готуватись до війни на Корейському півострові. По-друге, Росія може передати КНДР технології. Зокрема, ракетні та ядерні. Гадаю, тоді американці та Сеул не дуже будуть раді цьому", - пояснив Хара.

За словами дипломата, Захід має різко відреагувати на чергову ескалацію з боку Росії.

"За великим рахунком у світі вже остаточно сформувалась вісь зла. Вони не є союзниками, а реагують ситуативно на події. Втім, ми вже тривалий час спостерігаємо ескалацію на Близькому Сході та Європі. Далі щось подібне може відбутись в Індо-тихоокеанському регіоні. Там вже буде залучений весь світ і це буде Третя світова війна. Виключити в цій війні застосування ядерної зброї не можна. Саме тому, сьогодні млява реакція західних політиків на перекидання військ з КНДР у Росію лише заохочує Путіна й інших диктаторів просуватись далі. І ніхто не намагається зробити більше, ніж просто заяви", - додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

