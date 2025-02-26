"Без дозволу Росії ці гроші нам не передадуть": Фурса про заморожені російські активи
Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чому європейським країнам легше профінансувати допомогу Україні з власного бюджету, ніж чіпати заморожені російські активи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Без дозволу Росії ці гроші нам не передадуть. Бо Франція, Німеччина та провідні країни Європейського Союзу проти. Чому вони проти? Тому що це суверенні активи Центрального банку. Вони мають дуже особливий статус у світовій ієрархії, у світовій фінансовій системі та міжнародному праві. І такого ще не було, щоб їх забирали. Це дуже ризиковано для європейських країн. Чому вони бояться? Бо з ними вже веде переговори Саудівська Аравія. І, я думаю, так само, але не публічно, комунікував Китай", - зауважив Фурса.
За словами інвестиційного банкіра, якщо Франція та Німеччина передадуть російські заморожені активи Україні, то Китай і Саудівська Аравія подумають, що для них небезпечно зберігати свої гроші у банках європейських країн.
"Є окреме питання, куди вони можуть перенаправити свої кошти. Я думаю, що якби Європа хотіла грати у гру "сталевими яйцями", вони б сказали "байдуже", оскільки Китаю більше немає куди перенаправити свої гроші, окрім Європи та США - більше немає великого ринку, де можна сховати свої кошти. Але Європа боїться так говорити з Китаєм чи Саудівською Аравією. Європа воліє не створювати для себе ризиків. І для європейських країн легше профінансувати це з власного бюджету, виділяючи гроші Україні, ніж чіпати ці російські активи", - наголосив Фурса.
- Росія може погодитися на використання своїх заморожених активів сумою $300 млрд на відбудову України в межах мирної угоди, однак наполягатиме на тому, щоб частину коштів витратили на тимчасово окуповані українські території.
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