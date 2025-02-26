На Запоріжжі відкрили п’яту підземну школу
У Запорізькій області відкрили п’яту підземну школу. Вона розташована у селі Петрополь Широківської громади
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Новий "підземний" простір повністю закрив потреби Петропільського ліцею та частково інших шкіл громади. Відтепер ще 400 дітей навчатимуться очно у дві зміни", - зазначив Федоров.
Фото: Іван Федоров
За його словами, учні з віддалених районів громади, в тому числі з особливими освітніми потребами, зможуть діставатися до закладу на шкільних автобусах.
Повідомляється, що школа є інклюзивною. Там є підйомник, кнопка виклику, спеціалізований санвузол та надписи зі шрифтом Брайля.
Фото: Іван Федоров
Для дітей 1-4 класів у навчальному закладі організували безоплатні гарячі обіди.
Фото: Іван Федоров
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- У Харкові 27 січня відкрили другу підземну школу. Зараз там навчаються 750 дітей, але після завершення будівництва другої черги заклад прийме майже 1 тис. учнів.
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