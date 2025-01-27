У Харкові відкрили другу підземну школу: за парти сіли 750 учнів

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, класи зробили просторішими, коридори - ширшими, облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати, щоб було зручно і дітям, і вчителям.



"Водночас є й щемлива правда. Тут вчаться діти, які вже закінчують початкову школу, але бачать одне одного наживо вперше. Ковід і війна забрали у них можливість нормального навчання. Тому це і радісно, і сумно... Але найважливіше, що тепер вони разом", - написав міський голова.

Підземна школа в Харкові, Фото: https://t.me/ihor_terekhov/2082





Він наголосив, що школу побудували за найвищими стандартами безпеки завдяки фінансуванню від уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

Терехов додав, що нині в підземних школах і метро навчаються більш ніж 6 тис. дітей.



"Ми продовжуємо працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів. У підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. І кожен наш крок - це про їхню безпеку, розвиток, освіту. Про їхні мрії й майбутнє, яке ми не маємо права їм не дати", - резюмував мер.

Підземна школа в Харкові, Фото: https://t.me/ihor_terekhov/2082

Що відомо про підземні школи в Україні

2 квітня 2024 року стало відомо, що в Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну.

Станом на грудень 2024 року в Україні, за даними МОН, було розгорнуто будівництво понад 139 підземних шкіл і кількох десятків закладів професійно-технічної освіти.

У січні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що у прифронтових містах, які перебувають під активними атаками росіян, зокрема Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі, живе велика кількість дітей, тому там важливо створювати підземні школи.

"Відповідно керуючись розподілом коштів, ми зважаємо на кількість дітей та на рівень ризику. Обласні адміністрації спільно з громадами станом на сьогодні доволі ефективно використовують кошти на створення відповідних сховищ", – заявив він.