В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики підкреслюють, що тривала війна проти України перевантажує російську економіку. У країні зростає інфляція, витрачається суверенний фонд Росії та загострюється ситуація з дефіцитом робочої сили.

"Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем через 12-18 місяців, якщо ЗСУ продовжуватимуть завдавати шкоди російським військам на полі бою з нинішньою інтенсивністю. Це збільшить економічний тягар, який відчуватиме російське населення", - дійшли висновку в ISW.