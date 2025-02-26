В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
РФ за 12-18 місяців може зіткнутися із серйозними економічними проблемами, якщо продовжуватиме війну проти України
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики підкреслюють, що тривала війна проти України перевантажує російську економіку. У країні зростає інфляція, витрачається суверенний фонд Росії та загострюється ситуація з дефіцитом робочої сили.
"Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем через 12-18 місяців, якщо ЗСУ продовжуватимуть завдавати шкоди російським військам на полі бою з нинішньою інтенсивністю. Це збільшить економічний тягар, який відчуватиме російське населення", - дійшли висновку в ISW.
- У січні Служба зовнішньої розвідки оцінила, що внаслідок війни проти України російська економіка втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян.
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