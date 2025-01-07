Економіка РФ втратила до 1,7 млн працездатних громадян через війну з Україною, - розвідка
Внаслідок війни проти України російська економіка втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
"У 2025 році на ринку праці в РФ очікується сповільнення темпів зростання заробітних плат, збереження рівня безробіття на поточному рівні, посилення дефіциту кадрів. Причина - продовження російсько-української війни. Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян", - йдеться у повідомленні.
Прогноз розвитку ситуації у довгостроковій перспективі також є негативним: до 2045 року ринок праці в РФ імовірно скоротиться на 7-10 млн осіб із поточних 76 млн працезайнятих громадян.
"Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці - підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств", - зазначає СЗР.
Крім того, за даними української розвідки, дефіцит працездатного населення є одним із чинників, які утримують владу РФ від оголошення нової хвилі мобілізації.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 січня втрати Росії у війні з Україною склали близько 798 040 військових, а за час української військової операції на Курщині - понад 38 тис. осіб, із яких близько 15 тис. убитими.
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