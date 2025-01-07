Економіка РФ втратила до 1,7 млн працездатних громадян через війну з Україною, - розвідка

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"У 2025 році на ринку праці в РФ очікується сповільнення темпів зростання заробітних плат, збереження рівня безробіття на поточному рівні, посилення дефіциту кадрів. Причина - продовження російсько-української війни. Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян", - йдеться у повідомленні.

Прогноз розвитку ситуації у довгостроковій перспективі також є негативним: до 2045 року ринок праці в РФ імовірно скоротиться на 7-10 млн осіб із поточних 76 млн працезайнятих громадян.

"Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці - підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств", - зазначає СЗР.

Крім того, за даними української розвідки, дефіцит працездатного населення є одним із чинників, які утримують владу РФ від оголошення нової хвилі мобілізації.