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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
07:30
Війна з Росією збита російська техніка

За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1550 військових російської окупаційної армії та та низку одиниць ворожої техніки й озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.25 орієнтовно склали: 
  • особового складу ‒ близько 798040 (+1550) осіб,
  • танків ‒ 9700 (+14) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 20164 (+45) од,
  • артилерійських систем – 21665 (+62) од,
  • РСЗВ – 1258 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1034 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+4).
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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