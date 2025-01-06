За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують під Покровськом і на Курщині
За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків
За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1550 військових російської окупаційної армії та та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 798040 (+1550) осіб,
- танків ‒ 9700 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20164 (+45) од,
- артилерійських систем – 21665 (+62) од,
- РСЗВ – 1258 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1034 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+4).
Дані уточнюються.
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