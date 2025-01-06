За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків

Вбив понад 10 бійців ЗСУ: громадянина Узбекистану вдома засудили за участь у війні проти України на боці Росії

Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон