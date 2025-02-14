Через назву затоки: журналістів AP позбавили доступу до кабінету та літака Трампа
Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила допуск журналістів агентства Associated Press до Овального кабінету та на борт президентського літака через те, що в текстах AP залишається назва "Мексиканська затока"
Про це у Х написав заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович.
"Associated Press продовжує ігнорувати законну зміну географічної назви Американської затоки. Це рішення не тільки викликає розбіжності, а й викриває прихильність AP до дезінформації",- вважає представник адміністрації.
Він зазначив, що хоча агентство має право на висловлення своєї позиції, однак це "не гарантує АР привілею в доступі до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One".
Будович зауважив, що журналісти та фотографи агентства збережуть повноваження в інших приміщеннях Білого дому.
- 25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
- 12 лютого журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською.
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