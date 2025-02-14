Через назву затоки: журналістів AP позбавили доступу до кабінету та літака Трампа

Про це у Х написав заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович.

"Associated Press продовжує ігнорувати законну зміну географічної назви Американської затоки. Це рішення не тільки викликає розбіжності, а й викриває прихильність AP до дезінформації",- вважає представник адміністрації.

Він зазначив, що хоча агентство має право на висловлення своєї позиції, однак це "не гарантує АР привілею в доступі до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One".

Будович зауважив, що журналісти та фотографи агентства збережуть повноваження в інших приміщеннях Білого дому.