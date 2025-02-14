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Через назву затоки: журналістів AP позбавили доступу до кабінету та літака Трампа

Євген Козярін
14 лютого, 2025 п'ятниця
23:25
Світ Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила допуск журналістів агентства Associated Press до Овального кабінету та на борт президентського літака через те, що в текстах AP залишається назва "Мексиканська затока"

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Про це у Х написав заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович.

"Associated Press продовжує ігнорувати законну зміну географічної назви Американської затоки. Це рішення не тільки викликає розбіжності, а й викриває прихильність AP до дезінформації",- вважає представник адміністрації.

Він зазначив, що хоча агентство має право на висловлення своєї позиції, однак це "не гарантує АР привілею в доступі до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One".

Будович зауважив, що журналісти та фотографи агентства збережуть повноваження в інших приміщеннях Білого дому.

  • 25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
  • Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
  • 12 лютого журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською.

 

Теги:
журналісти
Дональд Трамп
США
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