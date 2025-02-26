"Не вирішить проблему з Росією": держсекретар США Рубіо назвав ідею передачі Україні ядерної зброї несерйозною
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що вимога передачі Україні ядерної зброї в обмін на її відмову від членства в НАТО в рамках мирних переговорів з Росією не є серйозною пропозицією та розв'язанням проблем з РФ
Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart News.
"Я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією. І не вважаю, що передача їм ядерної зброї вирішить проблему", - зазначив Рубіо.
Він також наголосив, що не чув заяв щодо можливого повернення України до ядерного статусу від президента Володимира Зеленського особисто, але він переконаний, що збільшення кількості ядерних держав у світі не є конструктивним підходом.
"Нам потрібно менше ядерних країн, а не більше, і я не думаю, що це допоможе Україні розв’язати її проблему", - додав держсекретар США.
Рубіо підкреслив, що для України ключовим викликом є пошук способу завершення війни та забезпечення стабільного миру без ризику нової ескалації у найближчі роки.
"Це ті речі, про які потрібно говорити на будь-яких переговорах. Але я не думаю, що ядерна зброя є відповіддю", - заявив американський держсекретар.
- Президент Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.
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