"Не вирішить проблему з Росією": держсекретар США Рубіо назвав ідею передачі Україні ядерної зброї несерйозною

Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart News.

"Я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією. І не вважаю, що передача їм ядерної зброї вирішить проблему", - зазначив Рубіо.

Він також наголосив, що не чув заяв щодо можливого повернення України до ядерного статусу від президента Володимира Зеленського особисто, але він переконаний, що збільшення кількості ядерних держав у світі не є конструктивним підходом.

"Нам потрібно менше ядерних країн, а не більше, і я не думаю, що це допоможе Україні розв’язати її проблему", - додав держсекретар США.



Рубіо підкреслив, що для України ключовим викликом є пошук способу завершення війни та забезпечення стабільного миру без ризику нової ескалації у найближчі роки.

"Це ті речі, про які потрібно говорити на будь-яких переговорах. Але я не думаю, що ядерна зброя є відповіддю", - заявив американський держсекретар.