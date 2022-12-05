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Українська ППО у понеділок збила понад 60 російських ракет

5 грудня, 2022 понедiлок
18:01
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У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також країна-агресор завдла удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом українські сили збили понад 60 ворожих ракет. 

  • Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
  • В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях

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