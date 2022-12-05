В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти
Російські ракети 5 грудня влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури України
Про це повідомляє Укренерго.
"Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла", - зазначили в компанії.
"Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", - додали там.
- У Черкаській і Сумській областях запроваджено аварійні відключення світла.
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