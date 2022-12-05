В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти

Про це повідомляє Укренерго.

"Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла", - зазначили в компанії.

"Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", - додали там.

У Черкаській і Сумській областях запроваджено аварійні відключення світла.

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