У Черкаській і Сумській областях через ракетні обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії
За розпорядженням Укренерго, у Черкаській і Сумській областях запроваджено аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики
Про це повідомляють Черкаська ОВА і Сумиобленерго.
У Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенкська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
Щодо Сумщини, то там застосовано аварійні відключення по всій області.
"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - сказано в повідомленні АТ "Сумиобленерго".
Удень 5 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
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