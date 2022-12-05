Про це повідомляють Черкаська ОВА і Сумиобленерго.

У Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенкська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Щодо Сумщини, то там застосовано аварійні відключення по всій області.

"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - сказано в повідомленні АТ "Сумиобленерго".

Удень 5 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

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