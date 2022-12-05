Про це йдеться у заяві міноборони РФ у Telegram.

"Вранці 5 грудня київським режимом з метою виведення з ладу російських літаків Дальньої авіації були здійснені спроби завдання ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області", - йдеться у повідомленні.

При цьому РФ заявляє, що збила дрони, а загибель і поранення військових та пошкодження літаків спричинені "падінням уламків".

"Засобами протиповітряної оборони ВКС Росії українські БПЛА, які летіли на малій висоті, були перехоплені. Внаслідок падіння та вибуху на російських аеродромах уламків реактивних безпілотників було незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків. Троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо військовослужбовців, які отримали поранення, доставлені до медичних закладів", - повідомляє міноборони РФ.

Раніше повідомлялося про вибух на аеродромі в Рязанській області, внаслідок якого загинули та зазнали поранень росіяни.

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