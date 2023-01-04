Про це повідомило російське міноборони.

За версією російського міністерства, артилерія ЗСУ 1 січня о 00:01 (за московським часом) завдала удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Хаймарс" по пункту тимчасової дислокації однієї з російських військових частин у районі Макіївки. Два реактивні снаряди начебто перехопила російська ППО, а решта чотири "реактивні снаряди з осколково-фугасною бойовою частиною" влучили в будівлю, де були ворожі військові. Від детонації бойових частин реактивних снарядів перекриття будівлі обвалилося.

У відомстві заявили, що розібрали завали, й визнали смерть 89 своїх військових. Серед них був заступник командира полку підполковник Бачурін.

У РФ кажуть, що обставини подій у Макіївці "розслідує спеціальна комісія", а постраждалим і сім'ям ліквідованих військових "надають всю необхідну допомогу та підтримку". Основною причиною того, що сталося, називають "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника". А посадовців, винуватих у події, обіцяють притягнути до відповідальності за підсумками розслідування.

Про те, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі росіян у тимчасово окупованій Макіївці на місці ПТУ №19, повідомляв журналіст Денис Казанський. За інформацією в місцевих чатах, унаслідок удару було ліквідовано сотні російських військових.

2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці

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