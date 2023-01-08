Скібіцький прокоментував удар ЗСУ по Макіївці: це частина плану, щоб уникнути чергового російського наступу
Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що удар ЗСУ по казармі РФ у Макіївці є частиною плану українських військових, аби завадити російському наступу
Про це Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Макіївка є частиною нашого контрнаступу, який почався в серпні, і будуть інші (удари - ред.): це частина плану, щоб уникнути чергового російського наступу. Для них це була велика втрата. Важко сказати, які це матиме наслідки, але побачимо. Напевно, це послання всім російським солдатам, які змушені воювати", - сказав представник ГУР.
Вадим Скібіцький також додав, що упродовж останніх двох тижнів росіяни перекинули додаткові сили не лише на східний фронт, а й у Запорізьку та Херсонську області.
"Їх перевозили потягами та літаками, з Ростова та з інших регіонів на кордоні з Україною", - заявив він.
- Про те, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі росіян у тимчасово окупованій Макіївці на місці ПТУ №19, повідомляв журналіст Денис Казанський. За інформацією в місцевих чатах, унаслідок удару було ліквідовано сотні російських військових.
- 2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці, однак 4 січня в російському відомстві підтвердили смерть уже 89 військовослужбовців.
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