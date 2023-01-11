Росія завдала 33 удари по Сумщині. Пошкоджено ферму
За день, 10 січня, російські терористи завдали 33 удари по території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстріли росіян потрапили Великописарівська та Есманьська громади.
"Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв прикордоння із мінометів. Усього було 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми. По Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів, 21 прильот", - написав Живицький.
Обійшлось без жертв.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе