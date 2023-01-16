Попри штурм вагнерівців ЗСУ утримують позиції у Соледарі та поступово просуваються в бік Кремінної, - британська розвідка
Збройні сили України "майже безперечно" зберігають позиції у Соледарі Донецької області та поступово просуваються в бік Кремінної Луганської області
Такі дані станом на 16 січня наводить британська розвідка.
"Впродовж вихідних продовжувалися інтенсивні бойові дії у секторах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, на північ від Бахмута, в умовах постійних атак групи "Вагнера", - сказано в повідомленні.
Водночас довкола Кремінної бойові дії характеризуються складним комплексом локальних атак і контратак у лісовій місцевості.
"Однак загалом Збройні сили України продовжують поступово просувати свою лінію фронту на східну околицю міста Кремінна", - зазначили в британській розвідці.
- 15 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, бої за Бахмут і Соледар тривають безупинно.
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